Forte baisse du bénéfice d’ArcelorMittal au 1er semestre

Le géant sidérurgique a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net 2,96 milliards de dollars (environ 2,67 milliards d’euros) au premier semestre, en fort recul de 63% par rapport à la même période de 2022 (8,05 milliards d’euros).

Son ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) est également amputé de plus de moitié, à 4,43 milliards de dollars au premier semestre contre 10,24 milliards un an plus tôt. La production d’acier brut d’ArcelorMittal est aussi en recul, à 29,2 millions de tonnes, contre 30,9 millions de tonnes produites au premier semestre 2022.

Le chiffre d’affaires du géant sidérurgique atteint 37,11 milliards de dollars au premier semestre 2023, en baisse de plus de 15%.

« Nous réalisons des progrès stratégiques supplémentaire au niveau de notre agenda de décarbonation », se réjouit par ailleurs le CEO Aditya Mittal, cité dans un communiqué et précisant que le groupe sidérurgique avait reçu de la Commission européenne l’autorisation de subventions pour des « projets de transformation en Belgique, Espagne et France ».

La Commission européenne a autorisé fin juin un soutien belge d’un montant de 280 millions d’euros visant à aider le groupe sidérurgique ArcelorMittal à décarboner partiellement ses procédés de fabrication d’acier sur son site de Gand.