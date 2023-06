Fonctionnaires : « On doit en faire toujours plus avec toujours moins »

Huit fonctionnaires sur dix souffrent d’une charge de travail trop importante et de stress, selon une enquête du syndicat chrétien publiée jeudi.

« On doit en faire toujours plus avec toujours moins. Moins de personnel, moins de moyens financiers, mais plus de tâches », ont répondu 80% des 12.000 travailleurs des services publics sondés par l’ACV.

Outre la charge de travail et le stress, plus de la moitié des fonctionnaires se sentent insuffisamment valorisés par leur hiérarchie. Seul un tiers des collaborateurs se voit offrir des possibilités de télétravail, alors que deux tiers voudrait pouvoir en profiter. Près de la moitié se dit en difficulté avec les dernières évolutions numériques liées à son métier.

Une priorité

Apporter une réponse à ces problématiques doit constituer une priorité pour les services publics, estime le syndicat chrétien.

« Fournir davantage d’efforts dans le chef du personnel n’a pas de sens si la pression ne cesse d’augmenter en parallèle », conclut Ilse Heylen, présidente de l’ACV services publics.