Fermeture du site de Saint-Gobain Eupen d’ici la fin de l’année

La direction de Saint-Gobain Innovative Materials Belgique a annoncé son intention de fermer son usine d’Eupen (province de Liège) d’ici la fin de l’année, fait savoir mardi la CSC par voie de communiqué. Au total, 55 emplois sont menacés. Une assemblée générale a lieu mardi pour informer les travailleurs.

« Spécialisée dans la transformation du verre, cette société centenaire, familiale, a subi des redécoupages et réorganisations au fil du temps. On a constaté que la direction se concentrait trop vers de gros clients en délaissant les clients locaux plus petits. Pour nous, clairement, elle s’est fourvoyée dans de mauvaises stratégies commerciales et elle n’a pas consenti les bons investissements », estime Vincent Lamberigts, délégué CSC.

L’usine qui emploie 39 ouvriers et 16 employés avait déjà fermé une de ses deux lignes de productions de double vitrage en début d’année, suscitant de nombreuses craintes parmi son personnel. Si la situation financière difficile était connue, les syndicats espéraient que le groupe tenterait de revendre le site, confie Vincent Lamberigts. L’annonce de lundi, avec une fermeture prévue « pour la fin de l’année » est décrite comme un « coup de massue ».

La CSC Bâtiment-Industrie-Energie estime que tout doit être mis en œuvre pour rechercher un repreneur.

« Les résultats financiers de Building Glass Eupen sont négatifs depuis 8 ans, en dépit des nombreuses mesures de soutien mises en œuvre. Le contexte économique difficile et la surcapacité de production de produits de verre transformé en Belgique ne permettent pas d’espérer remédier à la situation dans un délai raisonnable« , a réagi la direction du site par voie de communiqué.

La production est totalement à l’arrêt mardi pour permettre la tenue d’une assemblée générale rassemblant syndicats et travailleurs. D’autres actions en cours de semaine sont envisagées.