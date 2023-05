Faillites en hausse pour avril 2023 : le cap symbolique des 10.000 devrait être atteint en fin d’année

Le mois d’avril 2023 se clôture avec 837 faillites. C’est le plus petit chiffre mensuel de l’année, mais est largement au-dessus (+24,37%) des 673 jugements observés en avril 2022. On reste cependant très loin des 1.025 faillites d’avril 2019.

Sur les 4 premiers mois de 2023, on totalise 3.521 jugements. C’est 12,38% de plus que l’année passée et devrait nous amener à dépasser à nouveau le cap symbolique des 10.000 en fin d’année.

Toutes les régions sont concernées par la hausse des chiffres en avril. Bruxelles et la Région Wallonne connaissent les plus fortes hausses, mais ce n’est qu’un rattrapage des chiffres anormalement bas accumulés depuis le début de l’année. Avec moins de 500 jugements sur les 4 premiers mois de l’année, Bruxelles est la seule région a n’avoir pas encore atteint ses chiffres de 2022 ( -16,25%). C’est anormal.

Au niveau sectoriel, le mois d’avril confirme les difficultés annoncées dans le secteur de la construction. Le sous-secteur de la promotion / construction immobilière voit ses faillites doublées (57) par rapport à avril 2022. C’est aussi bien plus qu’en avril 2019 (49). Les techniques spéciales voient leurs chiffres augmenter de 20% (120), sans toutefois atteindre ceux de 2019 (134). L’autre grand secteur en difficultés est la restauration. Avec 175 jugements, les chiffres dépassent ceux de 2022 de 51% et ne sont plus très loin de ceux de 2019 ( 192). Le commerce de détail se stabilise à 78 faillites, sans atteindre les chiffres de 2019 (110).

On notera aussi que 48,52% des faillites d’avril 2023 sont prononcées sur assignation. On revient donc tout doucement à la norme des 50% d’avant 2020.

Les dissolutions judiciaires démontrent une reprise de rythme importante du côté des tribunaux. Les 505 jugements d’avril (+ 11,23% par rapport à 2022) amènent le total des 4 premiers mois à 2.145. C’est 52 de plus que l’année passée et efface la faiblesse des chiffres de janvier (480), qui étaient bien inférieurs à ceux de janvier 2022 (644).

Le retour à la normale est lent. On devrait avoir un peu plus de 1.000 faillites par mois. On peut y voir un signe encourageant de la résilience de nos entreprises. Mais il ne faut pas perdre de vue que, sur base des comptes annuels de 2021, une très bonne année de rattrapage, près de 40.000 entreprises cumulaient au moins 2 faiblesses structurelles majeures sur les 4 suivantes : cashflow insuffisant, capitaux propres négatifs ou trop faibles, fonds de roulement négatif, ou marge brute insuffisante pour assumer les charges de personnel.