Facebook et Instagram lancent un abonnement sans pub mais payant

Meta lancera le mois prochain en Europe des abonnements Facebook et Instagram sans publicité, a confirmé l’entreprise lundi.

Les nouveaux abonnements seront proposés à 9,99 euros par mois via le site internet et à 12,99 euros par mois sur les plateformes d’achat d’Android et d’iOS. Les données des personnes souscrivant un abonnement ne seront pas non plus utilisées pour des publicités.

Les deux réseaux restent accessibles gratuitement avec les pubs.

Meta affirme lancer ces abonnements pour se conformer aux nouvelles règles européennes.