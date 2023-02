EVS cartonne

En 2022, la société belge a enregistré un montant record de 148,2 millions de revenus, en hausse de 7,7% sur un an.

Historique. Voilà l’adjectif choisi par l’entreprise liégeoise EVS pour qualifier son chiffre d’affaires en 2022. L’année dernière, la société spécialisée dans les systèmes de production vidéo en direct a en effet engrangé le montant record de 148,2 millions de revenus, soit une augmentation de 7,7% par rapport à 2021. Le bénéfice net est tout aussi réjouissant puisqu’il atteint les 31,3 millions d’euros, générant ainsi un bénéfice dilué de 2,29 euros par action.

“Alors que les conditions économiques du marché restent très difficiles avec une inflation élevée, les pénuries de composants et la guerre en Ukraine, nous pensons que nos clients apprécient de plus en plus la fiabilité, la performance et l’innovation de nos solutions et services, commente Serge Van Herck, CEO d’EVS. En 2022, nous avons connu une deuxième année record consécutive, avec une forte croissance des revenus, des prises de commandes et de la taille des équipes.”

Avec plus de 610 collaborateurs répertoriés aujourd’hui (soit une soixantaine de plus en l’espace d’un an), EVS voit l’avenir en rose puisque son carnet de commandes ne cesse, lui aussi, de gonfler. Fin 2022, le montant des commandes pour les mois à venir s’élevait à près de 142 millions d’euros, soit une hausse de 122% par rapport à l’année précédente. Ce qui laisse présager un nouveau chiffre d’affaires historique en 2023.