Eurostar retrouve une fréquentation semblable au niveau pré-covid

Le groupe Eurostar devrait transporter cette année autant de passagers qu’en 2019, avant la pandémie de Covid-19, se sont réjoui mercredi les représentant de l’entreprise ferroviaire lors de l’inauguration de la liaison à grande vitesse Bruxelles-Paris. Un événement qui marquait aussi les adieux à la marque Thalys.

De janvier à mi-septembre, les trains à grande vitesse du groupe Eurostar (fusion d’Eurostar et de Thalys) ont transporté plus de 13 millions de passagers, soit 30% de plus qu’au cours de la même période en 2022, selon les chiffres présentés à la gare de Bruxelles-Midi. Le groupe a affirmé être en passe d’atteindre le niveau de fréquentation de 2019, soit 19 millions de passagers. L’ambition est d’atteindre les 30 millions de passagers d’ici 2030.

Décision avait été prise, lors de la fusion des deux sociétés ferroviaires, d’abandonner définitivement la marque Thalys pour conserver uniquement l’appellation Eurostar. C’est depuis chose faite : le site internet, l’application, les billets, le kiosque en gare, etc. ont tous été modifiés. L’écrasante majorité des trains circulent désormais avec le logo Eurostar, et les dernières mentions Thalys auront complètement disparu d’ici la fin de l’année.

« Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre de l’histoire d’Eurostar, pour créer plus de valeur pour les clients, et assurer la croissance du voyage durable en Europe », a déclaré Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar.

Le siège du groupe reste à Bruxelles

La SNCB détient une participation de 18,5 % dans le groupe Eurostar. Sophie Dutordoir, dirigeante de la compagnie ferroviaire belge, était également présente à Bruxelles-Midi et a souligné la contribution belge ne s’arrêtait pas aux actions. Elle a notamment rappelé que le siège du groupe se trouve à Bruxelles et que l’entretien d’une cinquantaine de rames est effectué dans l’atelier de la SNCB à Forest. Bruxelles-Midi est également le cœur du réseau Eurostar, avec des trains en provenance et à destination de la France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Allemagne, a-t-elle ajouté.

« Chaque jour, quelque 160.000 personnes arrivent à Bruxelles-Midi, qu’il s’agisse de voyageurs ou d’autres visiteurs », a aussi déclaré M. Durtordoir. « La gare est une porte d’entrée importante et nous voulons qu’elle soit une plateforme multimodale sûre, propre et attrayante », a-t-elle insisté en référence aux récents rapports sur la criminalité et la consommation de drogue dans et autour de la gare.

Le groupe Eurostar, dont la SNCF est actionnaire majoritaire (55,75 %), a transporté 14,8 millions de passagers en 2022 et enregistré un chiffre d’affaires de 1,53 milliard d’euros.