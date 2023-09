Eurostar remplace Thalys à partir d’octobre

Les trains Thalys changent de nom à partir d’octobre, et prennent le nom d’Eurostar. C’est le résultat de la fusion avec le train transmanche. Un service de réservation unique sera lancé simultanément.

Les visiteurs du site Thalys sont prévenus, l’avis « Thalys et Eurostar s’unissent » s’y affiche encore pour quelques jours. Le nom Thalys a été attribué aux trains Bruxelles-Paris en 1995, quand la liaison est devenue un train à grande vitesse. Il sera remplacé par le nom Eurostar.

Telle est la conséquence finale de la fusion des opérateurs Eurostar et Thalys à la fin 2022. Les trains ne changent pas, il y aura toujours des rames bleues et des rames rouges, seul le nom changera pour les derniers trains. Toutes porteront le même logo, une étoile étirée, allusion à la fois à la marque Eurostar et à l’Étoile du Nord, un train qui a desservi Paris-Bruxelles-Amsterdam depuis 1920, jusque dans les années 90′.

La société Eurostar fusionnée, Eurostar Group, est basée à Bruxelles. La véritable fusion commerciale aura lieu ce mois d’octobre, avec une marque unique, un site unique pour toutes les liaisons, un programme de fidélité commun et une nouvelle application.

30 millions de passagers en 2030

Le matériel restera identique. Mais le groupe pourra utiliser les rames de manière plus souple, en fonction de la capacité nécessaire. Il se pourra que des rames bleues de l’Eurostar transmanche roulent de temps à autre entre Bruxelles et Paris.

L’objectif de l’Eurostar Group, dirigé par Gwendoline Cazenave, est de doubler le nombre de passagers d’ici 2030 (vs 2022), pour arriver à 30 millions de voyageurs.

« Nous pouvons remplacer les vols de liaison court-courrier »

Interviewée en mai dernier par le magazine Trends Tendances sur les ambitions de l’Eurostar Group, Gwendoline Cazenave avait répondu : « La première idée est de faire fonctionner le réseau de manière plus intensive, plus dense. Au départ de Bruxelles, il y a 3.600 gares joignables en Europe, dont 1.000 à moins de six heures. Eurostar est un réseau ouvert sur toute l’Europe, y compris avec l’aérien, puisque nous pouvons remplacer les vols de liaison court-courriers. Nous avons commencé un partenariat avec KLM pour amener les passagers des long-courriers de Schiphol via la gare de l’aéroport.«

L’actionnaire majoritaire de l’Eurostar Group est la SNCF. Le SNCB détient 18,5% des parts.