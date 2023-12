Etex s’empare de l’entreprise polonaise Scalamid

Etex a acquis Scalamid, un fabricant polonais de panneaux en fibres-ciment, a annoncé jeudi le groupe belge de matériaux de construction. Le montant de cette transaction n’a pas été précisé.

« Cette opération stratégique offre de nouvelles possibilités pour les designs des clients et renforce l’engagement d’Etex à faire progresser l’innovation dans l’industrie de la construction légère », s’est félicitée l’entreprise, qui exploite déjà en Pologne un total de six sites.

Scalamid, dont l’équipe est près de Poznan en Pologne, exploite une ligne de production et de finition de panneaux de fibres-ciment « disposant d’un potentiel d’expansion », d’après Etex. La « technologie acquise grâce à cet accord permet d’imprimer des dessins, des images et des couleurs directement sur les panneaux de fibres-ciment, offrant ainsi de nouvelles options aux architectes, aux concepteurs et aux clients d’Etex ».

« Cette acquisition est une étape importante pour Etex afin d’évoluer et d’innover en permanence dans le secteur des matériaux de construction. Nous sommes ravis du potentiel de croissance qu’elle nous offre en touchant de nouveaux marchés grâce à de nouvelles applications et en servant mieux nos clients grâce à des solutions de pointe », s’est réjoui le CEO d’Etex, Bernard Delvaux.

Etex, dont le siège social se trouve à Zaventem, emploie plus de 13.500 personnes sur plus de 140 sites dans 45 pays. En 2022, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros.