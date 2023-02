Environ un quart des indépendants sont d’origine étrangère en Belgique (infographie)

Un peu moins d’un quart des indépendants belges (23,5%) sont d’origine étrangère, ressort-il d’une étude de l’observatoire des PME relative aux profils des travailleurs indépendants d’origine étrangère en Belgique. Réalisée avec l’appui du SPF Économie, l’enquête a été présentée mardi, en présence du ministre des Indépendants David Clarinval.

La deuxième édition de l’étude « Entrepreneuriat et diversité« , qui s’est étalée sur près d’une décennie (2008-2017), met en lumière plusieurs facteurs démontrant l’existence de disparités basées sur l’origine, la zone géographique mais aussi le genre au sein de la population des indépendants.

Ainsi, en Région bruxelloise, deux tiers des indépendants sont d’origine étrangère. D’après les auteurs de l’étude, les individus d’origine étrangère rencontrent des obstacles spécifiques à l’exercice de l’entrepreneuriat, à savoir une plus faible maîtrise de la langue, un manque de (reconnaissance des) diplômes ou encore un plus faible capital social et financier.

Le Maghreb (6,2% des indépendants proviennent de cette région) et les pays d’Afrique subsaharienne (4,3% d’indépendants) constituent les groupes de pays les plus sous-représentés dans la population des indépendants d’origine étrangère. Les personnes originaires des pays de l’Europe de l’Est sont, quant à elles, sur-représentées.

D’autre part, les femmes sont sous-représentées dans le monde des indépendants, et ce quelles que soient leurs origines. D’après les chercheurs, ce « décalage quantitatif » peut s’expliquer à l’aune de l’éducation qui est inculquée aux femmes. « On leur enseigne généralement des compétences moins pertinentes pour l’entreprenariat. De plus, il existe moins de modèles d’entrepreneuses au sein de la gent féminine », expliquent-ils.

Entrepreneuriat féminin, une priorité

M. Clarinval, à cet égard, a rappelé que l’entrepreneuriat féminin était l’une de ses priorités de la législature, preuve en est l’achèvement, la semaine passée, des 25 mesures destinées à améliorer l’accès des femmes à l’entrepreneuriat. Réuni depuis avril dernier à l’initiative du ministre des Indépendants, le groupe de travail rassemblant des acteurs du financement, de l’entrepreneuriat, le cabinet des Finances, le SPF Économie et des académiques vient en effet de clore ses travaux, qui se concrétisent en 25 mesures à mettre en œuvre pour que davantage de femmes lancent leur entreprise.

À côté du genre, le niveau de formation joue un rôle déterminant dans la trajectoire d’un indépendant d’origine étrangère. Les auteurs de l’étude ont ainsi constaté que les haut-diplômés d’origine étrangère mais scolarisés en Belgique choisissent davantage la voie de l’entrepreneuriat que les individus d’origine belge disposant du même niveau de diplôme.

Parallèlement à la présentation de l’étude, le ministre a profité de l’occasion pour dévoiler les trois lauréats du marché public « Diversité et entrepreneuriat« , lancé en septembre dernier par le SPF Économie en vue de soutenir l’initiative entrepreneuriale auprès des personnes d’origine étrangère.

En Wallonie, c’est l’ASBL Interra qui a remporté le marché pour avoir développé le projet Interlab, dont l’objectif, notamment, est d’accompagner des réfugiés dans leur projet d’entreprise. À Bruxelles, le marché revient à la coopérative MicroStart. L’organisme propose des solutions de micro-crédit pour des projets d’entreprise, dont 63% émanent de personnes d’origine étrangère. Enfin, du côté flamand, c’est Shedidit, un réseau de femmes entrepreneures issues de la diversité, qui a décroché le marché.

Le ministre a accueilli avec enthousiasme cette étude, qui constitue pour lui une véritable « mine d’or ». « L’entrepreneuriat demande aussi une attention particulière en termes d’égalité des chances. Il est important de favoriser l’esprit d’entreprendre chez les personnes d’origine étrangère, et notamment les catégories sous-représentées dans les chiffres. Booster l’accessibilité de l’entrepreneuriat est une nécessité pour favoriser un taux d’emploi en augmentation. Les projets présentés portent cette vision et méritent un soutien », a-t-il conclu.