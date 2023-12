Elia Group met un pied aux Etats-Unis avec energyRe Giga

Le groupe Elia annonce lundi avoir conclu un accord pour acquérir une participation de 35,1% dans energyRe Giga, une société américaine d’énergie propre. Il compte déployer 400 millions de dollars sur trois ans et les revenus seront entièrement consacrés au financement du développement de projets de transport d’électricité ainsi que de production d’énergie renouvelable aux États-Unis.

Fondée en 2020 et basée à Houston, energyRe Giga est une filiale d’energyRe LLC et développe des solutions d’énergie propre englobant production et transport à échelle industrielle. Une filiale d’Elia, WindGrid, servira d’entité pour détenir la participation de 35,1%. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique indique que cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de croissance en Europe et aux États-Unis, qui se concentre sur l’expansion de ses activités à l’étranger et sur le renforcement du développement de solutions énergétiques durables.

Certaines conditions

Le groupe considère que cette acquisition sera rentable avec des rendements supérieurs aux objectifs des entreprises européennes réglementées. L’achèvement de la transaction est soumis à certaines conditions, notamment l’investissement simultané par un autre consortium dirigé par Glentra Capital et l’approbation réglementaire dans l’Union européenne. La transaction doit être finalisée au cours du premier trimestre de 2024.