Ekopak, la société spécialisée dans l’eau de Marc Coucke double son chiffre d’affaires

Ekopak, l’entreprise spécialisée dans l’épuration industrielle de l’eau acquiert Global Water & Energy, son homologue dans ce secteur. Elle double ainsi sa taille, mais aussi son chiffre d’affaires et ses effectifs.

Les choses vont vite pour Ekopak, l’entreprise spécialisée dans le traitement circulaire de l’eau fondée par Pieter Loose. Il y a d’abord eu l’arrivée de Marc Coucke qui détient 42,2% de l’entreprise (soit plus que les 36,36 % de Loos) puis l’introduction en bourse en 2021. Deux ans plus tard, l’entreprise réalise donc sa première grande acquisition avec Global Water & Energy (GWE).

GWE a été fondée par la famille Ombregt. Le capital était désormais fragmenté entre les membres de la famille et c’est aussi la raison de la vente. Uli Ombregt reste toutefois à la tête de l’entreprise et les deux entreprises continueront d’opérer sous leur propre bannière. Le montant de l’opération n’est pas connu, mais un tiers devrait être financé sur fonds propres, le reste provenant de crédits à long terme.

Deux entreprises complémentaires

Ekopak est spécialisé dans le traitement et la réutilisation des eaux usées provenant des processus industriels. Elle tire ses revenus de deux activités, la première est la construction de systèmes de traitement des eaux pour les entreprises et la seconde est le « Water as a Service » (WaaS), soit l’entreprise ne paie pas la station d’épuration, mais rachète sa propre eau qu’Ekopak à traité in situ.

GWE est donc parfaitement complémentaire à Ekopak puisqu’elle est spécialisée dans le traitement de l’eau et a développé des traitements pionniers et moins énergivores pour traiter les eaux usées. Les deux technologies (circularité et traitement) ne se font pas directement concurrence puisque celle de GWE est appliquée en amont de celle d’Ekopak. Tout comme les clients. Ceux de GWE sont principalement des multinationales du secteur des boissons et de l’alimentation (le site mentionne notamment Heineken ou encore Nestlé) alors que Ekopak est lui plus centré sur le secteur chimique et pharmaceutique.

Un chiffre d’affaires qui double ou presque

La nouvelle a été bien accueillie par les marchés boursiers puisque les actions d’Ekopak ont grimpé de 3.5%. C’est assez logique puisque cette acquisition double presque le chiffre d’affaires de l’entreprise qui devrait maintenant s’élever à presque 60 millions d’euros (entre 55 et 58 millions) et employer 230 personnes.

Le chiffre d’affaires de GWE était de 30 millions d’euros l’an dernier (avec un EBITDA de 6 millions). Ekopak avait, elle, connu en amont une croissance très rapide puisque le chiffre d’affaires du premier semestre a doublé. Il est passé de 7,5 millions d’euros à 14,2 millions d’euros. Et l’entreprise ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin puisque le problème de l’eau propre est mondial et de plus en plus pressant.