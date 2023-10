Sodexo Group, un des émetteurs agréés d’avantages extra-légaux tels que les chèques-repas, a décidé de faire de sa division Benefits & Rewards Services une organisation autonome baptisée Pluxee. Plus de 1,6 million d’utilisateurs de l’ancienne carte Sodexo vont ainsi progressivement recevoir la nouvelle carte Pluxee. Les titres-services vont aussi prochainement être estampillés Pluxee, a souligné lundi le groupe dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs précisé que les avantages liés aux différents chèques de l’ancienne carte Sodexo seront automatiquement transférés sur la nouvelle carte Pluxee. Cette dernière sera utilisable dans les mêmes points de vente que ceux qui acceptaient la carte Sodexo.

Par ailleurs, Pluxee entend mettre davantage l’accent au cours de ces prochaines années sur ses services numériques. « Les gens préfèrent payer par voie numérique. C’est pourquoi Pluxee investit près de 10% de son chiffre d’affaires dans des solutions numériques innovantes. Nous préparons Pluxee à relever les défis futurs en déployant un écosystème numérique sur mesure. Il s’agit aussi bien d’investissements invisibles qui visent à garantir la sécurité des données de nos utilisateurs, mais aussi d’investissements visibles pour les commerçants, comme l’amélioration de la fonction de localisation d’un commerce, la possibilité pour un commerçant de se présenter, etc. », a précisé Sven Marinus, directeur national de Pluxee en Belgique et au Luxembourg.

Outre les 1,6 million de Belges qui recevront une carte Pluxee par l’intermédiaire de leur employeur, de nombreux autres consommateurs ont accès aux produits publics de Pluxee, comme les titres-services. Au total, ce sont 2,8 millions de Belges qui seront désormais affiliés à Pluxee et non plus à Sodexo.

Quels impacts pour le consommateur?

Les consommateurs belges vont progressivement recevoir leur nouvelle carte Pluxee. Mais quand exactement et qu’est-ce que cela change pour eux?

Quand vais-je recevoir ma nouvelle carte?

L’envoi de la nouvelle carte a déjà démarré et plusieurs clients devraient déjà l’avoir reçue. Si pas, elle devrait arriver dans les jours et semaines à venir. Toute nouvelle carte remise à un travailleur est également désormais estampillée du logo Pluxee. Vous avez perdu votre carte Soxedo? Votre nouvelle carte sera elle aussi une carte Pluxee.

Puis-je encore utiliser ma carte Sodexo?

Oui, la carte Sodexo est encore valable dans tous les magasins participants. Mais attention: dès réception de votre nouvelle carte Pluxee, l’ancienne sera désactivée.

Ma carte Pluxee sera-t-elle valable partout?

Rien ne change: les commerçants qui acceptent les paiements Sodexo accepteront automatiquement les paiements avec la nouvelle carte Pluxee. Pour les reconnaître, fiez-vous aux autocollants: au cours des prochains mois, un autocollant Pluxee sera apposé aux côtés de l’autocollant Sodexo près des caisses. Après quelque temps, l’autocollant Sodexo disparaitra des magasins.

Et mes avantages? Vont-ils disparaître dès réception de la nouvelle carte?

Pas de panique: les avantages liés aux différents chèques de votre ancienne carte Sodexo seront automatiquement transférés sur votre nouvelle carte Pluxee.

L’appli Sodexo est-elle encore disponible?

Pour l’instant, l’application est encore active. Mais dès la fin de l’année, elle sera remplacée par l’appli Pluxee. Si vous avez activé les mises à jour automatiques, vous n’avez rien à faire: l’application Sodexo sera automatiquement convertie en appli Pluxee sur votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, la société vous invite à la télécharger via l’App Store ou Google Play.

Et qu’en est-il de mon compte?

Là encore, rien ne change: vous n’avez pas besoin de créer un nouveau compte. La nouvelle application conservera systématiquement tous les soldes de vos chèques.