« Dr House donne d’excellents conseils en matière de gestion d’entreprise »

Aucun entrepreneur ne construit son succès sans effort, voire sans douleur. C’est le thème général du livre Letters to Startups. « Se lancer dans les affaires n’est pas une science exacte, il y a beaucoup d’essais et d’erreurs. Mais si vous pouvez tirer des leçons des erreurs commises par d’autres, cela vous aidera.

Des entrepreneurs chevronnés ont écrit une lettre pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat. C’est le thème du livre Letters to Startups de Frank Hoogendijk, avocat chez Osborne Clarke et mentor de Start it @KBC. » Je veux que les jeunes entreprises puissent se rendre compte du chemin parcouru, avant la réussite, de certains qu’elles prennent en exemple », explique Frank Hoogendijk, qui assiste les jeunes pousses au quotidien. « Derrière chaque réussite se cachent des moments d’échec, qui ont souvent été décisifs. » Nous avons regroupé les nombreux conseils contenus dans ce livre dans les quatre catégories que voici.

Si personne n’achète votre produit, changez-le !

Les bons conseils sont essentiels pour les entrepreneurs, mais tous les conseils ne sont pas utiles, estime Elke Jeurissen, présidente du VDAB et experte en leadership inclusif : « Séparer les commentaires négatifs des conseils utiles m’a toujours énormément aidée. J’ai ainsi appris à écouter les critiques constructives, celles qui vous font avancer. S’entourer de personnes qui vous disent la vérité avec bienveillance est le plus beau cadeau que l’on puisse se faire ».

On trouve parfois de bons conseils dans des endroits les plus inattendus, par exemple dans la série Dr House, explique Bruno Lowagie, fondateur de l’entreprise de logiciels libres iText et propriétaire de Cinema Sphinx. Un des dialogues de la série fait dire au Dr House: « Nous traitons ». S’il va mieux, c’est que j’ai raison. S’il meurt, c’est que vous aviez raison ». Ce mauvais conseil médical est un très bon conseil commercial. En effet, si vous voulez savoir si vous trouverez des clients pour votre produit, commencez à le commercialiser dès que possible. Personne n’achète votre produit ? C’est un symptôme majeur. Changez de produit. Trouvez un autre marché. Choisissez une autre stratégie. Essayez un autre modèle d’entreprise ».

L’univers récompense le courage

Tout comme il n’existe pas de conseil type, l’entrepreneur type n’existe pas non plus. Beaucoup sont jeunes et inexpérimentés. D’autres se lancent après une belle carrière dans une grande entreprise. Bert Marievoet a commencé à 40 ans : « En tant qu’être humain, vous prenez chaque jour des décisions qui laissent des marques sur votre chemin. Les marques les plus significatives se situent loin de votre zone de confort. C’est comme si l’univers vous récompensait pour ces décisions courageuses. Plus vous vous sentez mal à l’aise à une étape de votre parcours, plus le retour de la croissance est important ».

Étendez l’esprit d’entreprendre à votre personnel également, affirme Saskia Van Uffelen, manager digital & BeTheChange Agoria. « Donnez à vos collaborateurs la possibilité de partager leurs idées sans craindre d’être rabaissés. Donnez-leur la possibilité d’être vulnérables et de ne pas tout savoir. Offrez également aux membres de votre équipe la possibilité de sortir de leur zone de confort, d’assumer des responsabilités supplémentaires, de se développer. »

Prenez vos week-ends et vos vacances

L’entrepreneuriat ne doit pas non plus tout absorber. « Je pense qu’il est extrêmement important de prendre du temps pour soi, de prendre le temps d’être soi-même et de ne pas se laisser embarquer dans une course effrénée au rendement. Beaucoup de gens pensent croissance, mais il est tout à fait normal de ne pas vouloir grandir. Madewithlove existe depuis 15 ans maintenant et j’aimerais que l’entreprise reste petite. Vingt personnes, c’est parfait, mais nous pourrions tout aussi bien être cinquante ou cent. »

« Les entrepreneurs pensent souvent qu’ils doivent travailler le week-end et le soir. J’ai fait de même au début. Aujourd’hui, comme mes employés, je travaille au maximum 40 heures par semaine. Une autre erreur commise par de nombreux entrepreneurs en herbe est de toujours vouloir être à la disposition de leurs clients. Ce n’est pas nécessaire. Presque personne n’a mon numéro de téléphone privé, mon ordinateur portable n’est que rarement ouvert le samedi et le dimanche et je peux facilement partir en vacances pendant quelques semaines. Nous allons jusqu’au bout pour nos clients et leurs projets, mais cela ne veut pas dire que nous allons personnellement jusqu’au bout de nos forces pour cela ».

Apprenez de vos erreurs

Il vaut mieux essayer au risque d’échouer, plutôt que de vivre avec la pensée « si seulement j’avais essayé quand même de… » », estime Ismaël Ben-Al-Lal, PDG et fondateur du groupe U2P. Selon Bart Verhaeghe, président du Club de Bruges et de LakeSprings, l’échec n’est pas un signe d’incompétence : « Une tentative ratée est un processus d’apprentissage, une épreuve qui vous rend plus fort. Une tentative ratée peut même être une valeur ajoutée pour un investisseur. »

Ruth Janssens, professionnelle de l’investissement confirme: « La connotation négative qui entoure l’échec n’aide pas. » De son propre échec, elle tire le conseil suivant : « Je vois souvent des entrepreneurs qui bricolent une idée ou même un produit fonctionnel qu’ils n’ont jamais présenté à un client potentiel. Les gens sont prompts à penser que ce n’est pas encore assez bon, mais cela leur fait perdre énormément de temps. En général, à cause de ce temps perdu, le marché attend autre chose et il faut tout recommencer. J’ai décidé de mettre un terme à Small Teaser en 2019. L’astuce consiste à faire prendre cette décision au bon moment ».

Jo Lernout, ex-directeur général de Lernout & Hauspie, se penche également sur ses échecs : « J’ai commis des erreurs qu’il ne faut pas commettre », écrit-il. « Par exemple, je me suis souvent laissé emporter par l’enthousiasme des scientifiques ou l’optimisme des développeurs. J’ai été beaucoup trop prompt à penser qu’une solution ou une technologie particulière, qui se profilait à l’horizon, était déjà presque une réalité. Avec le temps, je suis devenu beaucoup plus sage et patient. Lorsque je conseille des jeunes entreprises, je leur dis souvent de prendre en compte que la réalisation de leur projet prendra deux fois plus de temps, sera deux fois plus coûteuse et générera deux fois moins de revenus ».