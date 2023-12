Doccle fusionne avec Zoomit

Sans doute connaissez-vous tant Doccle que Zoomit et faites-vous partie des plus de quatre millions d’utilisateurs (particuliers, indépendants, commerçants, petites entreprises) qui utilisent ces deux plateformes belges pour payer leurs factures.

Zoomit et Doccle proposent en effet à leurs clients une interface qui permet de simplifier, et surtout de sécuriser, les processus de facturation électronique. Parmi ces clients se retrouvent des banques, des opérateurs télécoms, des secrétariats sociaux, des fournisseurs d’énergie, etc.

Ces deux grands acteurs belges vont convoler en justes noces suite au feu vert accordé la semaine dernière par l’Autorité de la concurrence. Zoomit cède l’intégralité de son fichier clients ainsi que l’ensemble de ses utilisateurs (1,5 million) à Doccle qui deviendra la seule porte d’entrée même si la marque Zoomit est temporairement maintenue. C

ette fusion ne provoque aucun changement de l’actionnariat. En effet, Isabel Group, propriétaire de Zoomit, détient aussi la moitié des parts de Doccle avec Telenet.