D’Ieteren : « Nous avons atteint une part de marché historique de 24% »

Le groupe D’Ieteren Automotive a livré une auto sur quatre du marché belge en 2023, un record pour l’importateur (indépendant) des voitures du groupe Volkswagen, dirigé par Denis Gorteman.

Le groupe D’Ieteren espère encore une bonne année pour les immatriculations de voitures. « Nous tablons sur un total de 480.000 autos pour l’ensemble du marché » annonce Denis Gorteman, CEO de D’Ieteren Automotive, importateur des voitures du groupe Volkswagen et de la mini voiture électrique Microlino.

Il espère répéter les chiffres de 2023. « Nous avions prévu 480.000, et cela s’est quasiment vérifié, avec 476.000 immatriculations. Nous avons surtout atteint une part de marché historique de 24% » Une auto neuve sur 4 était, en Belgique, une VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini ou une Bugatti.

Denis Gorteman, CEO de D’Ieteren Automotive © D.R.

35% de voitures électriques

La part des voitures électriques immatriculée par D’Ieteren représente 55% de voitures électriques et hybrides (35% électriques, 20% de plug in hybrides). Le best-seller électrique du groupe est la VW ID.4.

Il note qu’il y a une nette différence entre les prises de commande et les immatriculations. Ces dernières sont relativement abondantes, car les constructeurs livrent encore des voitures commandées voici de nombreux mois. Si le groupe prévoit un marché stable de 480.000 immatriculations en 2024, il estime le volume des commandes global à 420.000. Les immatriculations reflètent les rentrées d’argent, puisqu’elles sont payées à la livraison, les commandes représentent le chiffre d’affaires des mois suivants. « Les immatriculations reflètent le niveau de production, et dans le passé, à deux mois près, cela correspondait aux commandes, mais ce n’est plus le cas avec l’allongement des délais de livraison. » Les retards se résorbent progressivement.

Notons que le volume des immatriculations reste en retrait par rapport aux années d’avant le covid, où il dépassait les 500.000 autos par an.

Muscler la diversification

Le groupe D’Ieteren anticipe à moyen terme une tendance à la baisse des immatriculations et à une diversification de la mobilité. Il a développé d’autres offres, notamment dans la voiture partagée, avec Poppy, la gestion de budgets mobilité, avec Mbrlla, les taxis avec Taxis Verts, les voitures avec chauffeur avec Husk, le leasing de voitures de seconde main avec Lizy, la vente de vélo avec Lucien, la location de vélo avec Joule, l’installation de bornes de recharge avec EDI, la mini auto électrique Microlino, la plupart étant logés dans une entité laboratoire, Lab Box.

Ces activités n’ont pas pris l’importance que le groupe espérait. « Nous espérions qu’elle représente 30% des activités pour 2025, ce sera plutôt 10%. » Les activités alternatives progressent, mais leur part reste modérée notamment en raison de la hausse qui a frappé les tarifs automobiles ces dernières années, pour divers motifs (pénurie de pièces, augmentation du coût des matières premières,…).