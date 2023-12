« Deux millions de Tesla vendues en 2023 » : Elon Musk a-t-il mis la barre trop haut ?

Selon les estimations d’experts, Tesla pourrait ne pas atteindre son objectif de ventes en 2023. Le constructeur pourrait aussi être rattrapé et dépassé par le constructeur chinois BYD ce trimestre, perdant sa place de numéro 1 mondial.

Il y a un an environ, Elon Musk, PDG du constructeur américain de véhicules électriques Tesla, annonçait ses objectifs de production pour l’année 2023 : deux millions de véhicules devraient sortir d’usine et être envoyées chez les clients.

L’année dernière, 1,31 million de véhicules avaient été livrés, et 1,37 million de véhicules avaient été produits. C’était une hausse de respectivement 40 et 47%, soit moins que la croissance traditionnelle de 50%. Les investisseurs étaient déçus par les chiffres et c’est pour cela que Musk a misé sur ces deux millions de véhicules livrés. Ce qui serait une hausse de 52%.

La barre trop haut ?

Mais au final, cette croissance pourrait être moins élevée. Un panel d’analystes sondés par LSEG, relayé par Reuters, s’attend en moyenne à ce que Tesla livre 1,82 million de véhicules cette année. Ce qui serait une hausse de « que » 37%.

Ce serait sur le quatrième trimestre surtout que la croissance serait la plus lente, avec 473.000 ventes, contre 439.700 il y a un an. Soit une hausse de 7%, alors que c’est habituellement le meilleur trimestre en termes de ventes. Lors de trois premiers trimestres de cette année, les livraisons étaient en hausse de respectivement 36% (423.000 unités), 83% (466.000) et 27% (459.000).

Cela reste une estimation : les chiffres de production et de ventes de Tesla sont attendus mardi prochain. Mais en octobre, Musk laissait déjà entendre qu’il y avait une pression sur la demande, notamment à cause de la hausse des taux d’intérêt. Les véhicules électriques, souvent plus chers, en souffrent. C’est d’ailleurs pour cette raison que Musk a baissé les prix des Tesla, entraînant les autres constructeurs dans une guerre des prix.

Versus BYD

Tesla est aujourd’hui le premier producteur de véhicules électriques au monde. Mais ces dernières années, BYD se rapproche à grands pas. Lors du troisième trimestre, Tesla avait encore une avance de 3.000 véhicules. L’autre aspect à vérifier lorsque les chiffres seront publiées est donc celui-là : est-ce que Tesla est encore le numéro 1 mondial ou est-ce que BYD l’aura finalement dépassé ?