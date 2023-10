Des structures modulaires et extensibles pour la construction

Spin-off de la VUB, Konligo a vu le jour il y a seulement cinq ans mais est le fruit de plus de 15 ans de recherche dans le domaine des structures légères et transformables. Une entreprise que la pandémie a forcée à se réinventer.

Des villes comme Gand et Mons lui ont déjà acheté des podiums. Mais on trouve aussi des produits Konligo dans le parc animalier Pairi Daiza et sur le site du Legoland allemand. L’Union européenne et le SPF Justice ont également déjà fait appel à l’entreprise, qui a même fourni une scène à Ségolène Royal quand elle était candidate à la présidentielle française.

Le nom Konligo est dérivé de kunligo, «connexion» en espéranto. Des connexions essentielles pour tous les objets et structures fabriqués par l’entreprise. Ses charnières brevetées peuvent donner naissance à des stands et tentes modulables aux formes fascinantes qui font la renommée de Konligo dans le monde entier.

A l’origine, l’entreprise se concentrait principalement sur les événements indoor, un secteur qui produit beaucoup de déchets. En effet, en règle générale, quasiment rien n’est récupéré des stands d’exposition lorsqu’ils sont démontés. Avec ses structures modulaires, Konligo voulait rendre le secteur plus durable. Mais la pandémie a mis un terme à ce projet. Alors que Konligo était prête à conquérir le marché, le secteur s’est refermé…

Une nouvelle réflexion s’est donc imposée. Tout d’abord, l’entreprise a déménagé au Circularium d’Anderlecht, centre d’innovation et de production circulaire dédié à la ville. S’étendant sur plus de 20.000 m2, l’ancien dépôt de D’Ieteren accueille diverses activités de production usant de chaînes d’approvisionnement courtes. La pandémie a également été l’occasion de redéfinir la cible de Konligo. Alors qu’à l’origine, son marché était principalement celui des expositions indoor, l’entreprise s’est aujourd’hui réorientée vers le secteur des dômes (tentes sphériques), des stands pour la promotion de marques et des scènes. Une réorientation fruit d’un et demi d’innovation intensive.

Production en Belgique

Vu de l’extérieur, l’intérêt de l’entreprise pour le développement durable semble être passé au second plan. En effet, ses clients voient surtout un produit de qualité supérieure, qui attire l’attention et ne nécessite qu’un espace de stockage très limité quand il est démonté. Néanmoins, la durabilité reste au cœur de l’ADN de Konligo.

C’est en tout cas ce qui ressort de l’analyse du cycle de vie du FasTival, son produit le plus vendu. Toutes les étapes ont été évaluées, depuis l’extraction des matériaux jusqu’à la fin de vie du produit, en passant par la production, le transport, le stockage, l’usage, la récupération, la réutilisation et l’élimination. Plus de 80% de la structure sont constitués d’aluminium recyclé, tandis que 96% des composants sont produits en Belgique et assemblés dans le quartier Heyvaert à Anderlecht, près du site des abattoirs. Tous les composants sont également remplaçables et l’ensemble est recyclable à 95%.

Les ventes ont doublé en 2022 (par rapport à la période 2018-2019), avec une marge brute d’un peu moins de 300.000 euros. A la fin du troisième trimestre de cette année, les ventes étaient supérieures d’environ 36% à celles de la même période l’année précédente. Une croissance qui a été réalisée en grande partie par ses seuls moyens: Konligo n’a levé qu’une fois des capitaux (un quart de million d’euros) et c’était lors de la pandémie. Le fonds d’investissement social Trividend, entre autres, a alors apporté de l’argent.

Aujourd’hui, Konligo est à la recherche d’un partenaire aux Pays-Bas, vu le vif intérêt que l’entreprise y suscite. Une équipe partira aussi pour le Japon à la fin du mois d’octobre. Nishio Rent All, le plus grand fournisseur de structures temporaires au pays du Soleil levant, se montre intéressé. Il s’agit là d’un tout nouveau défi. Mais la direction veut notamment savoir si, en cas de négociations positives, l’ensemble de la production pourra rester en Belgique. Compte tenu de la compacité des structures, le transport ne nécessite en effet pas beaucoup d’espace. La possibilité de produire localement reste néanmoins ouverte. Fidèle à ses engagements en matière d’émission de CO 2 , Konligo envisage les deux scénarios. Autre possibilité: juste commercialiser une part de propriété intellectuelle, car en réalité, la principale force de Konligo, c’est son design ingénieux.

Niveau suivant

L’année dernière, Konligo a remporté l’Innovative Starter Award, d’une valeur d’un demi-million d’euros. Grâce à ce prix décerné par l’agence bruxelloise Innoviris (lire l’encadré ci-dessous), Konligo a pu recruter un designer paramétrique, qui utilise des algorithmes pour créer de nouveaux designs.

«Avec les fonds gagnés, nous voulons changer radicalement le secteur des constructions temporaires – dômes et scènes, explique Aushim Koumar, CEO et fondateur de Konligo. Nous désirons offrir des structures personnalisées, modulaires et dont les composants peuvent être réutilisés au maximum. Aujourd’hui, nous proposons six à sept formes. Le logiciel devrait nous permettre de produire beaucoup plus de solutions personnalisées. Imaginez que vous construisiez un dôme pour Tesla et que vous puissiez le transformer en scène pour Stromae. Deux formes complètement différentes avec les mêmes composants. C’est le niveau de durabilité le plus élevé.”

Bruno Iserbyt