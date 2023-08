Des livreurs autonomes pour Carrefour

A Knokke, des petits robots à quatre roues livrent des biens au départ d’un pop-up store en 15 minutes chrono.

La livraison express et la gestion du “dernier kilomètre” constituent aujourd’hui le défi majeur de l’e-commerce. Et probablement un critère différenciant pour le consommateur.

Si l’on a beaucoup parlé de ces livraisons via drones imaginées par Amazon, d’autres formules autonomes sont actuellement en test. Notamment en Belgique où Carrefour tente d’être le premier distributeur à jouer cette carte innovante. Pas avec des drones mais des petits robots à quatre roues.

Encore loin du business model

Trois de ceux-ci ont été déposés à Knokke, livrant des biens au départ d’un pop-up store. Concrètement, le consommateur utilise la plateforme Deliveroo, choisit parmi (seulement) 500 produits et se fait livrer, pour autant qu’il se situe dans un rayon de maximum 400 mètres. La promesse? Recevoir sa commande en 15 minutes chrono.

A ce stade, malgré le “coup de com”, on est encore loin du business model: le distributeur n’en est qu’au stade du test en situation réelle, après une première phase au Corporate Village de Zaventem. En cas de résultats satisfaisants, ce système pourrait à terme – mais pas avant quelques années – s’ajouter aux solutions de livraisons classiques à domicile ou express de Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, etc.