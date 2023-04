Delhaize va « tout faire » pour assurer l’ouverture de ses magasins et le fonctionnement de son centre de distribution lors de ce week-end de Pâques, un moment traditionnellement important pour la chaîne de supermarchés, a-t-elle indiqué vendredi.

À l’aube d’un long week-end généralement marqué par un important chiffre d’affaires, le risque est grand de voir les syndicats mener de nouvelles actions de protestation contre la décision de la direction de franchiser ses 128 magasins encore en gestion propre.

Il est probable que plusieurs succursales gardent portes closes, selon une source syndicale. Le centre de distribution pourrait également être visé. Delhaize va tout faire pour assurer la continuité de ses activités, indique l’entreprise. Les manoeuvres ont débuté dès ce vendredi, avec l’envoi d’huissiers pour déloger les grévistes aux magasins d’Alost et Ledeberg (Gand).

« Nous n’agissons de la sorte que là où il y a de nombreuses personnes désireuses de travailler », précise le porte-parole de l’entreprise. Vendredi, 78 des 128 magasins concernés par l’annonce de la direction sont ouverts. Les points noirs se trouvent principalement à Bruxelles et en Wallonie.

Plusieurs milliers de personnes en soutien à Liège

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi à Liège pour apporter leur soutien aux travailleurs de Delhaize. Un mois après l’annonce de la direction de sa volonté de franchiser ses 128 magasins intégrés, le blocage est complet, a résumé Raymond Vrijdaghs, permanent CNE.

Un cortège a démarré vendredi en fin de matinée de la place Saint-Lambert. Il a ensuite traversé le centre de Liège pour rejoindre l’esplanade de la Médicacité. Les manifestants étaient au nombre de 2.500, selon les syndicats socialiste et chrétien. Un mois après l’annonce de la direction, les actions et blocages se poursuivent, principalement à Bruxelles et en Wallonie.