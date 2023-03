Delhaize : faut-il s’attendre à des fermetures ?

Le distributeur Delhaize a annoncé qu’il voulait franchiser ses 128 magasins encore intégrés. Delhaize possédait déjà 636 magasins gérés par des indépendants, principalement des petits supermarchés de quartier.

Cette annonce a surpris tant les syndicats que les salariés qui ont décidé de fermer les portes des magasins concernés, dans la foulée du conseil d’entreprise extraordinaire. Une centaine de magasins Delhaize sont à nouveau fermés mercredi en raison d’actions du personnel, a indiqué le porte-parole de l’entreprise.

Ce passage vers des magasins franchisés signifie des conditions de travail adaptées pour les 9000 employés des magasins concernés. Cela signifie également qu’il n’y aura plus de concertation syndicale dans ces magasins (généralement plus petit) et les acquis sociaux sont susceptibles d’être perdus ou modifiés puisque le temps de travail et les statuts seront adaptés.

Les directeurs de magasins sont conviés mercredi par la direction.