Deal4You veut simplifier la vente en seconde main

Avec son site dédié à la seconde main, Deal4You propose une alternative économique, rapide et écologique pour la vente d’articles divers en se positionnant comme l’intermédiaire de référence et de confiance entre vendeur et acheteur.

Nos maisons et appartements regorgent souvent d’objets qui se sont accumulés au fil des années. De temps en temps, certains décident de libérer un peu d’espace en participant à une brocante, en se rendant dans un magasin de seconde main, en faisant appel à un acheteur professionnel ou, de plus en plus, en passant par des plateformes en ligne. Avec les opportunités, mais également les risques que cette dernière possibilité comporte.

C’est fort de ce constat que Frédéric Cornard et Pierre-François Tylleman, respectivement fondateur et directeur, ont décidé de lancer Deal4You, qui ambitionne de “simplifier tant pour le vendeur que l’acheteur tout le processus concernant la vente d’objets de seconde main en prenant en charge l’ensemble de la logistique. Du stockage à la vente, jusqu’à la livraison”.

“Deal4You se charge de tout le processus concernant la vente d’objets de seconde main. Du stockage à la vente, jusqu’à la livraison.” – Frédéric Cornard, fondateur de Deal4You

Un service pour particuliers

“Lorsqu’un particulier décide de vendre un objet ou un vêtement sur internet, il court toujours le risque de ne pas être payé, explique Frédéric Cornard. En ce qui concerne l’acheteur, il n’est pas non plus à l’abri d’une mauvaise surprise telle qu’un article défectueux, en mauvais état ou autre que celui qu’il pensait acquérir. C’est notamment pour éviter ces désagréments, voire ces arnaques, que j’ai créé Deal4You. À la différence des plateformes en ligne, il n’y a pas chez nous de contact direct entre vendeur et acheteur. Nous jouons le rôle d’intermédiaire de confiance entre les deux parties en offrant aux vendeurs la possibilité de valoriser des objets dont ils n’ont plus l’usage.”

Un intermédiaire qui s’occupe de tout, comme le précise Pierre-François Tylleman. “Nous proposons des services de désencombrement et de vente d’objets de seconde main pour les particuliers. Ces derniers peuvent ainsi louer des bacs de stockage pour vendre des objets et vêtements inutilisés. Nous nous chargeons ensuite de la gestion de la vente.”

Côté vendeur – côté acheteur

Concrètement, le vendeur loue, via un abonnement, un ou plusieurs bacs. Bacs dans lesquels il peut glisser maximum 15 articles, ajoutant une description de même qu’un prix maximum et un prix minimum. Cela permet ainsi au site de se ménager une marge de négociation. Ensuite, soit il se rend chez Deal4You pour enlever et/ou livrer les bacs, soit un transporteur de Deal4You vient chercher les articles au domicile du vendeur et les dépose dans un entrepôt où ils sont identifiés, pris en photo, stockés et mis en vente sur www.deal4you.com.

De son côté, l’acheteur a deux options : il se fait livrer les articles ou il vient les chercher à l’entrepôt. “Cette seconde option lui permet de voir et tester le produit, y compris des vêtements dans une cabine d’essayage, et ensuite de valider l’achat ou éventuellement se rétracter”, ajoute le directeur. La gamme des objets proposés est assez large : audio et vidéo, électronique, jardin, jeux et jouets, livres, maison et déco, mode, sport, etc. “Une fois que l’objet est définitivement accepté par le client, l’abonné voit son compte crédité du montant de la vente”, ajoute Frédéric Cornard.

Économique et écologique

Lancé en septembre dernier, le site internet de Deal4You est depuis le début de cette année pleinement opérationnel. “Durant les derniers mois de l’année dernière, nous étions encore en phase de démarrage, précise Frédéric Cornard. Il a fallu, dans un premier temps, construire une base d’abonnés et de clients afin d’atteindre une masse critique. Globalement, cela fait deux ans que nous développons ce projet. Nous avons progressé en effectuant des tests de marché et, littéralement, du porte à porte. Ce qui nous a permis d’affiner le concept et de répondre aux attentes tant des vendeurs que des acheteurs. Aujourd’hui, notre site propose de nombreux articles divers à des prix qui oscillent entre 1 euro et quelques centaines d’euros. Voire davantage comme dans le cas d’un vase du Val Saint- Lambert qui a été vendu pour plus d’un millier d’euros. Maintenant que la plateforme atteint doucement sa vitesse de croisière, nous allons dorénavant davantage communiquer pour la faire connaître.”

Outre l’aspect économique, le fondateur entend mettre l’accent sur la dimension écologique de l’approche de Deal4You. L’e-commerce est un secteur d’activité qui consomme de grandes quantités de cartons d’emballage. Deal4You a pour objectif d’assurer ses livraisons avec un minimum d’emballage. “Outre le bonus écologique, cela limite les coûts de traitement, raccourcit les délais et permet de proposer des tarifs plus attractifs, poursuit-il. De la même manière, nous utilisons pour les vendeurs des bacs réutilisables.”

Mais si l’argument écologique mérite d’être mentionné, c’est surtout la simplicité, les prix attractifs et les coûts réduits qui attirent tant l’acheteur que le vendeur. Deal4You emploie déjà une quinzaine de collaborateurs. Et il entend bien continuer à développer et améliorer son site internet, ainsi qu’ouvrir une série de “markets” dans les mois qui viennent.

Ambitions de croissance

Le premier “market” vient d’ouvrir ses portes à Louvain. Et il devrait être prochainement suivi de l’ouverture des sites de Mons et Charleroi. “À terme, nous prévoyons de disposer d’une vingtaine de ‘markets’ et ainsi couvrir l’ensemble du pays, enchaîne Frédéric Cornard. Dans le même temps, nous allons utiliser des outils dopés à l’IA. Ce qui nous permettra de proposer à nos utilisateurs des assemblages et combinaisons innovantes entre les objets proposés.”

Les idées ne manquent donc pas du côté du duo à la tête de ce site. Ce dernier s’inscrit dans un marché de la seconde main qui séduit de plus en plus de Belges. Qu’ils soient vendeurs ou acheteurs, voire les deux.