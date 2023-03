De la fraude sociale détectée dans la moitié des établissements horeca contrôlés en 2022

Plus de la moitié des établissements horeca contrôlés en 2022 étaient en infraction de la loi sur la fraude sociale, ressort-il du rapport annuel du Service d’information et de recherche sociale (SIRS). Selon l’organe, la forte proportion d’établissements fraudeurs est due au fait que les inspections sont très ciblées.

Le secteur horeca cumule, avec celui de la construction, le plus grand nombre d’infractions de fraude sociale. Dans 53% des cas, le contrôle a permis de détecter une fraude sociale, une proportion similaire à celle obtenue en 2021 et 2020.

Le SIRS souligne que ces données ne sont pas représentatives du secteur : les contrôles ont souvent lieu sur base de suspicion de fraude, après une analyse de données. Les établissements inspectés sont donc aussi ceux qui sont le plus susceptibles de frauder.

L’infraction la plus courante reste le travail au noir. Sur 2.875 contrôles menés l’an dernier par le SIRS, 928 infractions de ce type ont été détectées.

« Des contrôles ciblés sont nécessaires pour éviter la concurrence déloyale », commente le CEO de Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe, qui juge urgent de débarrasser le secteur de sa réputation de travail au noir.