Cybersécurité: Thales veut acquérir l’américain Imperva

Thales veut acquérir la société américaine de cybersécurité Imperva, évaluée à 3,6 milliards de dollars, pour créer un « leader mondial » du secteur, a annoncé le groupe français de technologie et de défense, mardi, dans un communiqué.

Cette acquisition, auprès de la société d’investissement Thoma Bravo, portera à 2,4 milliards d’euros par an le chiffre d’affaires de Thales dans la cybersécurité, selon ce communiqué. Il est actuellement de 1,6 milliard d’euros, soit le dixième de l’activité totale du groupe en 2022.

« Imperva va renforcer la croissance des activités de sécurité des données de Thales et permettre l’entrée du groupe sur le marché porteur de la sécurité des applications », a souligné le groupe français, qui espère voir la transaction bouclée « début 2024 » après le feu vert des autorités de la concurrence concernées. « Avec cette opération, nous prenons une nouvelle dimension sur ce marché et franchissons une étape importante pour concrétiser notre ambition de créer un acteur global, avec une offre complète dans la cybersécurité », s’est félicité le PDG de Thales, Patrice Caine, cité dans le communiqué.

Leader de la cybersécurité

Basée à San Mateo (Californie), Imperva a réalisé « plus de 500 millions de dollars de chiffre d’affaires sur douze mois glissants en 2022 » et emploie « plus de 1.400 collaborateurs », selon Thales.

L’entreprise, de même source, est « un leader de la cybersécurité qui protège les applications critiques, APIs (interfaces logicielles, NDLR), et les données à grande échelle ». Elle est présente « sur l’ensemble du continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, opérant une surveillance des menaces dans 180 pays« .

Cette acquisition intervient en pleine montée des périls cyber dans le monde, un champ de bataille virtuel mettant aux prises Etats, groupes criminels et hackers.

Selon le cabinet Gartner, le marché de la cybersécurité atteindra 267 milliards de dollars en 2026 contre 172 milliards en 2022. Mais le coût mondial des dégâts des cyberattaques s’établira à 10.000 milliards, selon les consultants de McKinsey.