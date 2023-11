Croissance exponentielle : NSI, la pépite wallonne qui s’étend au-delà des frontières

La société liégeoise de services informatiques célèbre ses 30 ans. L’occasion de revenir sur la “success story” de cette entreprise qui n’a cessé de grandir depuis sa reprise par Cegeka.

La Wallonie ne manque pas de belles entreprises dynamiques dans le secteur des technologies de l’information. Et NSI se profile assurément comme l’une d’elles. Relativement méconnue du grand public, l’entreprise est pourtant active partout en Wallonie ainsi qu’à Bruxelles et au Grand-Duché, tout en nourrissant des ambitions de croissance sur le marché français où elle a créé une filiale en 2022. Une belle progression pour cette entreprise fondée il y a 30 ans dans le bassin liégeois.

Nouvelles solutions informatiques (NSI) a été créée en 1993 via un management buy-out (rachat par le management). Née suite à la fermeture du site liégeois du groupe américain Computer Science Corporation (CSC), elle compte à l’époque une vingtaine de personnes qui se lancent dans l’aventure. Au fil des années, NSI va doucement croître, tant organiquement que par acquisitions, essentiellement dans les années 2000 durant lesquelles elle reprendra progressivement différentes sociétés (Solinfor, Stéria, Sogid, SCI). En 2009, un jalon important est posé avec une prise de participation majoritaire de Cegeka (67%) et minoritaire pour Noshaq (33%) alors Meusinvest. Aujourd’hui, son actionnariat se répartit à concurrence de 75% pour Cegeka et 25% pour Noshaq. Cette prise de contrôle par le groupe IT flamand dont le siège est basé dans le Limbourg voisin (Hasselt) va considérablement contribuer à booster la croissance de l’entreprise.

NSI a acquis une très forte connaissance des métiers de l’administration publique.

Coup d’accélérateur

Arrivé en 2010 comme directeur général en tandem avec Alain Wattier, Manuel Pallage, CEO de NSI, se rappelle qu’il y avait alors moins de 200 collaborateurs… contre 1.400 aujourd’hui. Très rapidement, la société liégeoise va grandir et s’étendre. En 2011, elle acquiert Multidata, s’implantant ainsi sur le marché luxembourgeois. Quelques années plus tard, elle renforce sa présence grand- ducale en créant NSI Luxembourg en 2017. Last but not least, NSI poursuit son expansion avec la reprise de RIME IT en 2021. Aujourd’hui, le groupe emploie près d’un cinquième de ses effectifs (260 personnes) au Grand-Duché. Durant les années 2010, d’autres entreprises rejoindront progressivement le giron de NSI, dont Amster Group qui lui donnera dès 2012 une présence stratégique et indispensable à Bruxelles, premier marché IT de Belgique.

“Nous avons renforcé notre activité à Bruxelles avec l’acquisition de BuSI en 2022, complète Manuel Pallage. L’intégration de cette dernière a également contribué à l’accroissement de notre chiffre d’affaires cette année, qui devrait approcher les 200 millions d’euros, contre 135 millions en 2022. Jusqu’à ce rachat, notre croissance était pour deux tiers organique et pour un tiers par acquisitions. Aujourd’hui, elle se répartit à parts égales. BuSI, qui emploie quelque 250 personnes, est notre plus grande acquisition et nous permet d’approcher une nouvelle clientèle au niveau fédéral belge ainsi que de grandes entreprises privées basées dans la capitale.”

Il y a clairement une ambition de croissance, impulsée par les deux actionnaires de NSI. Cette ambition diffuse largement au sein de l’ensemble du groupe et de ses collaborateurs qui sont, comme le souligne le CEO, “des partenaires de cette croissance”. Manuel Pallage ajoute que parmi le personnel, les syndicats jouent en interne un rôle important: “Chacun apporte sa pierre à l’édifice collectif”, assure-t-il.

Culture du succès

MANUEL PALLAGE, CEO: ” Nous sommes toujours une entreprise familiale et entendons le demeurer.” © pg

Le CEO de NSI entend aussi mettre l’accent sur la culture d’entreprise. Celle-ci explique, selon lui, une large part du succès du groupe. “Malgré la taille que nous avons acquise aujourd’hui, nous sommes toujours une entreprise familiale et entendons le demeurer. Au sein du groupe, on peut et on doit tout se dire. La hiérarchie est ainsi assez plate. Ce qui nous caractérise, ce sont les valeurs qui soudent nos collaborateurs: l’entraide, la solidarité, la bienveillance entre les équipes, l’engagement fort en faveur des clients, etc. Nous avons également le sens de la fête, nous célébrons ainsi régulièrement nos réussites. Tout cela contribue à une atmosphère positive. Lors de chaque acquisition, les nouveaux collaborateurs qui rejoignent le groupe intègrent cette culture d’entreprise favorisant ainsi ce passage dans un nouvel univers.”

NSI entend reproduire outre-Quiévrain les recettes qui ont contribué à son succès en Wallonie et à Bruxelles.

Les bons résultats engrangés ces dernières années par NSI ne s’expliquent pas seulement par cette culture d’entreprise vantée avec enthousiasme et conviction par Manuel Pallage, mais également par la panoplie de services et de solutions que propose le groupe et qui s’adressent à sa clientèle, pour une large partie composée d’entreprises de taille moyenne. Historiquement actif dans l’industrie, NSI fournit également aujourd’hui ses solutions dans des secteurs aussi divers que le service public, la finance et les assurances, la santé, la logistique, la distribution ou les services. “Nous avons acquis une très forte connaissance des métiers de l’administration publique, souligne Manuel Pallage, mais nous sommes globalement présents dans tous les secteurs d’activité, tant en Wallonie qu’à Bruxelles.”

NSI Academy

L’offre se compose de solutions business, avec l’ERP (enterprise resource planning) en figure de proue, le développement d’applications sur mesure, les infrastructures, les services professionnels et les solutions 5G. “Nous sommes également de plus en plus actifs dans la cybersécurité, qui représente un grand challenge pour les années à venir, précise le CEO. Nous intervenons déjà régulièrement pour des clients dont le système informatique est bloqué.” Afin de fournir ses services et solutions, NSI, à l’instar de ses collègues et de l’ensemble du marché, est toujours en quête de nouvelles recrues. Pour remédier à la pénurie de compétences, le groupe peut certes compter en partie sur ses acquisitions mais il doit sans cesse étoffer ses effectifs afin de soutenir sa croissance.

Lire aussi| La NSI Academy sera notre principal vecteur de recrutement

“Il n’y a pas une pénurie de talents, il y a une pénurie de talents expérimentés, explique Manuel Pallage. Je rencontre beaucoup de gens talentueux mais il leur manque l’expérience afin d’être directement opérationnels. Bon an mal an, nous embauchons toutefois entre 140 et 150 personnes. Afin de disposer des profils que nous recherchons, nous avons notamment lancé il y trois ans la NSI Academy. Cette structure, qui accueille des jeunes diplômés en informatique et en gestion, a sorti chaque année 35 personnes en moyenne, soit une centaine au total. Durant six à neuf mois, on leur donne une expérience de terrain et une formation complémentaire qui allie théorie et pratique. J’ajoute que BuSI figure parmi les précurseurs en ce domaine avec sa propre académie, qu’elle a initiée un peu avant nous. Enfin, les personnes sorties de notre académie deviennent les premières ambassadrices de NSI et contribuent à recruter les suivantes.”

Au-delà des frontières

Déjà solidement implantée au Grand-Duché, NSI lorgne dorénavant la France où les potentialités de développement sont importantes. Le groupe a ainsi créé il y a un an NSI France, dont le siège est à Metz. L’ouverture d’un second bureau à Lille est programmée pour le début de l’année prochaine. En outre, le groupe est toujours attentif à réaliser d’éventuelles acquisitions. Dans un premier temps, il va porter ses efforts sur le Grand Est et les Hauts- de-France. “Nous avons déjà travaillé pour des clients du nord de l’hexagone qui étaient pour l’essentiel des filiales de groupes belges, reprend le CEO. Mais nous avons décidé de démarcher la France de manière plus structurée. Le tissu économique de ces deux régions limitrophes est très proche de celui que nous connaissons en Wallonie et au Luxembourg. Nous pouvons ainsi répliquer des solutions déjà éprouvées et appropriées pour des PME de taille moyenne.”

Après être devenu l’un des acteurs majeurs du secteur IT en Belgique francophone, en renforçant ses positions dans un marché concurrentiel et en perpétuelle consolidation, NSI dispose effectivement de tous les atouts pour se lancer au-delà de nos frontières, avec une ambition clairement affichée et le soutien de Cegeka… mais “en y allant à pas mesurés”, précise Manuel Pallage. En d’autres termes, la jeune trentenaire entend reproduire outre-Quiévrain les recettes qui ont contribué à son succès en Wallonie et à Bruxelles, en étudiant en les opportunités d’acquisitions qui se présentent, et avec l’objectif de continuer à grandir tout en gardant les pieds sur les terres qu’elle a déjà conquises.