Covartim établit ses quartiers au LégiaPark et renforce ses liens avec l’écosystème MedTech de Liège

Covartim, un bureau d’études belge spécialisé dans le développement et la certification de technologies médicales, intensifie sa collaboration avec les fabricants liégeois en s’installant au LégiaPark. Cette implantation renforce son soutien aux entreprises MedTech dans leur processus de certification.

Depuis le début de ses activités en 2016, COVARTIM a accompagné plus de 130 clients répartis en BeNeLux, en France, au Royaume-Uni, en Finlande, au Japon, en Israël, au Brésil et aux États-Unis. Parmi eux, des noms bien connus en Wallonie tels que Gabi SmartCare, également établie au LégiaPark, CMD-COAT, LaCAR MDx Technologies, Nomics, Odix, ou encore Wishbone.

Son rôle ? Assister les fabricants de dispositifs médicaux et d’outils de diagnostic in-vitro dans le développement de leurs produits, ainsi que dans l’obtention des autorisations nécessaires à leur commercialisation. En effet, la mise sur le marché de ces produits, destinés aux professionnels de la santé ou aux patients, est soumise à une certification délivrée par des organismes spécialisés en fonction de leur niveau de risque. Un processus long et technique dans lequel COVARTIM apporte un soutien essentiel aux entreprises MedTech.

Un cadre réglementaire complexe

Ces deux dernières années, le cadre réglementaire européen s’est considérablement complexifié, représentant une barrière significative pour les fabricants tels que les start-ups cherchant à obtenir leur première certification. Ces entreprises doivent se conformer à une série de vérifications et de validations très strictes, les obligeant de plus en plus souvent à mener des études cliniques. Toutes les activités qui en découlent doivent être documentées afin d’assurer une grande traçabilité tout au long du développement de leurs produits. Cette documentation est ensuite examinée par un organisme de certification en vue de l’obtention du marquage CE. Afin de répondre à ces exigences, COVARTIM déploie chez ses clients un ensemble d’outils réglementaires et de gestion de la qualité propriétaires visant à atteindre le niveau de documentation requis par les organismes de certification.

Au cœur d’un secteur en pleine mutation : Les évolutions récentes du cadre réglementaire et l’essor du marché des technologies médicales en Belgique ont un impact positif sur les activités de COVARTIM, qui est d’ailleurs à la recherche de nouveaux collaborateurs. Son implication dans diverses initiatives (formations, missions de concertation) lui permet de contribuer activement au développement du secteur. Dans cette même perspective, l’entreprise organise chaque année le MedTech Meetup, un événement unique en Belgique rassemblant l’ensemble des acteurs de l’industrie MedTech et abordant des sujets cruciaux pour l’avenir.

Aujourd’hui, COVARTIM étend sa présence en Wallonie et se rapproche de l’écosystème MedTech liégeois en ouvrant un second bureau au LégiaPark et en recrutant cinq nouveaux collaborateurs.