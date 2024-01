Cora: supprimer des effectifs pour mieux vendre ensuite ?

Le distributeur Cora va supprimer l’équivalent de 300 postes.

Cela faisait un moment que l’on avait plus parlé du groupe Louis Delhaize. Après la vente de ses magasins Match et Smatch au groupe Colruyt, il ne reste pas grand-chose de Louis Delhaize en Belgique. Le groupe conserve ses activités de grossiste alimentaire Delfood, qui approvisionne des supérettes indépendantes et des magasins de stations-services Louis Delhaize, Delitraiteur, une chaîne de 41 magasins traiteurs et bien sûr les hypermarchés Cora.

Si les deux premières activités (Delfood et Delitraiteur) sont saines, c’est une autre histoire pour les hypermarchés Cora. Au nombre de sept en Belgique, ces derniers sont largements déficitaires. Dans les autres pays européens, la famille Bourriez s’est déjà débarrassée de cette enseigne. Carrefour a ainsi repris les Cora roumains et les enseignes Cora et Match en France alors que Leclerc a racheté celles du Luxembourg.

Pas de raison a priori de garder les versions belges, d’autant que les ventes en France, au Luxembourg et en Roumanie ont réduit la force de négociation sur les prix de Louis Delhaize auprès de ses fournisseurs. “Le problème, c’est surtout de trouver un repreneur, souffle Christophe Sancy, rédacteur en chef de Gondola. Les Cora ne déméritent pas mais la rentabilité du format reste hasardeuse.”

Réinvestir ?

Et si plutôt que de trouver un repreneur, le groupe avait décidé d’y réinvestir. La direction avait en effet assuré qu’elle était prête à renflouer les finances de l’enseigne si le personnel consentait à revenir sur certains acquis sociaux comme les pauses rémunérées, les primes ou les jours de congé. Et c’est en substance ce qu’ont décidé les syndicats et la direction jeudi.

253 équivalents temps plein vont être supprimés d’ici quatre ans (sur les 2.000 travailleurs) a précisé la permanente du syndicat chrétien, Elisabeth Lovecchio, à l’agence de presse Belga. Soit environ 10% de la masse salariale. La diminution des effectifs se fera via des départs en prépension et des réductions de temps de travail. Le personnel ne sera plus rémunéré pendant ses pauses, selon l’accord.

Reste à savoir si la réduction d’effectif ne vise pas à améliorer les résultats des magasins afin de mieux les vendre ensuite.