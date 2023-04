Construction: dans les formations du Forem, le nombre de femmes a augmenté de 28% en 5 ans

Au cours des 5 dernières années, le nombre de femmes a augmenté de 28% dans les formations du Forem consacrées aux métiers de la construction, indique mardi l’office wallon de l’emploi.

En 2022, elles étaient ainsi 228 à se former, en particulier aux métiers de peintre, carreleuse, menuisière et dessinatrice de la construction. Et Embuild constate le même phénomène : selon la confédération belge de la construction, le nombre de salariées a augmenté de 19 % entre 2015 et 2020, le nombre d’indépendantes ayant bondi de 35 % durant la même période.

S’appuyant sur cette tendance, le Forem organise, le 20 avril prochain, dans son centre de formation de Saint-Servais (Namur), « Ladies dans la construction », un événement destiné à sensibiliser les femmes aux opportunités offertes par le secteur alors que 2.139 offres d’emploi liées à la construction sont actuellement disponibles sur son site.

Favoriser l’égalité des genres dans le secteur

Des travailleuses et des stagiaires de la construction y seront notamment présentes afin de témoigner de leurs parcours et d’échanger avec les participantes.

« Au vu des enjeux liés à la pénurie de main d’œuvre, il est essentiel de mettre sur pied différentes stratégies d’intégration des femmes dans ces métiers. Au-delà d’une vaste campagne de communication qui sera prochainement relancée avec différents partenaires, le gouvernement wallon vient également de valider l’engagement d’un coach sectoriel pour favoriser l’égalité des genres dans le secteur », a de son côté commenté la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale.

Les femmes intéressées par « Ladies dans la construction » peuvent s’y inscrire sur le site du Forem.