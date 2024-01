Consigne sur les canettes: les distributeurs s’opposent à un système hybride et plaident pour la consigne numérique

Les producteurs et distributeurs de boissons, leurs fédérations respectives Fevia et Comeos, ainsi que Fost Plus s’opposent à l’instauration d’une consigne digitale et d’une consigne classique sur les canettes, la consigne numérique restant la meilleure option pour eux.

Il ne peut être question d’instaurer à la fois une consigne digitale et une consigne classique sur les canettes, la consigne numérique restant la meilleure option, a réagi mercredi « Ensemble pour une consigne intelligente », le projet élaboré par les producteurs et distributeurs de boissons, leurs fédérations respectives Fevia et Comeos, ainsi que Fost Plus. A la base de cette affirmation: les conclusions de l’étude du bureau indépendant RDC pour le compte du gouvernement wallon, présentées mardi aux acteurs du dossier. A la base de cette affirmation: les conclusions de l’étude du bureau indépendant RDC pour le compte du gouvernement wallon, présentées mardi aux acteurs du dossier.

La consigne classique, « la pire option »

Selon cette analyse, dont le Soir reprenait déjà les grandes lignes mercredi matin, le système de consigne classique, avec des machines de reprise en magasins, est la pire option, compromettant les bons résultats du sac bleu, coûtant beaucoup plus cher et faisant perdre du temps aux consommateurs. La consigne digitale avec scannage du code en centre de tri apparaît au contraire comme le scénario le plus bénéfique sur le plan sociétal mais cette technologie n’a pas encore été testée et, d’après Le Soir, les intercommunales de gestion des déchets n’y seraient pas favorables. La consigne digitale dans sa version de base se classe deuxième mais pose un problème en termes d’accessibilité et risque de creuser la fracture numérique, ajoute le quotidien.

« Les regards se tournent donc vers la coexistence d’une consigne digitale et d’une consigne traditionnelle » qui permettrait de combiner les avantages des deux systèmes pour un surcoût relativement limité (entre 5 et 10 millions d’euros par an) si le système est bien optimalisé, poursuit-il. Un scénario que rejettent catégoriquement les distributeurs et leur fédération. « L’étude fait fausse route en avançant qu’une combinaison de la consigne classique avec la consigne digitale pourrait être une bonne idée pour garantir l’inclusion. La consigne digitale est pourtant accessible, grâce au scanner fixe, qui peut s’utiliser aussi bien à domicile que dans les établissements, sur une base volontaire, en combinaison avec le sac bleu. Instaurer à la fois une consigne classique et une consigne digitale serait inefficace et impossible à financer », affirment-ils dans un communiqué.

Des machines de reprise en magasins

« L’étude wallonne suggère de compléter le système de consigne digitale par des machines de reprise en magasins, afin de garantir l’inclusion. Mais il existe une bien meilleure alternative, à savoir le scanner fixe combiné au sac bleu, qui peut s’utiliser tant à domicile que dans les établissements, afin de permettre aux personnes qui n’ont pas accès à un smartphone ni à internet de récupérer facilement la consigne », assurent la Fevia, Comeos et Fost Plus. « Ce scanner fixe a été testé et approuvé dans le cadre du projet pilote à grande échelle mené dans le Center Parc au Coq. L’application sur smartphone et le scanner fixe ont en outre été testés au sein de groupes de discussion comprenant des personnes souffrant d’un handicap et des jeunes de Molenbeek », soulignent-ils.

« La piste consistant à instaurer à la fois une consigne digitale et une consigne classique doit être abandonnée, pour des raisons d’inclusion. Et la lutte contre les déchets sauvages ne sortira pas davantage gagnante d’un système de double consigne » puisqu’au flux actuel de collecte et de recyclage des canettes et bouteilles en plastique via le sac bleu devrait s’ajouter un circuit parallèle, via les machines de reprise en magasins, relèvent encore les distributeurs, leur fédération et Fost Plus en pointant en outre le coût de ce système hybride.