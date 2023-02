Conseil d’entreprise extraordinaire chez Orpea en Belgique ce jeudi

On devrait en savoir plus demain/jeudi sur l’avenir du groupe français de maisons de retraite Orpea en Belgique. Un conseil d’entreprise européen est prévu en France dans la matinée, suivi d’un conseil d’entreprise extraordinaire à Bruxelles à 13h00. Les syndicats, qui craignent une restructuration, se demandent à quelle sauce ils vont être mangés.

Orpea, dans la tourmente depuis les révélations du livre-enquête « Les Fossoyeurs », il y a un an, ployait en effet sous une dette colossale de 9,5 milliards d’euros et risquait de manquer de liquidités d’ici quelques semaines.

Mais un accord de principe approuvé début février par Orpea, un groupement d’investisseurs mené par la Caisse des dépôts (CDC) et des créanciers, prévoit d’effacer 3,8 milliards d’euros de dette en la convertissant en capital et d’injecter 1,55 milliard d’euros de capital supplémentaire. À l’issue du processus, la CDC détiendra 50,2% du capital d’Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels 0,4%.

Le groupe prévoit de retrouver une structure financière pérenne et de rétablir les équilibres financiers à travers un plan de refondation.

Cependant, l’avenir du groupe est encore incertain en Belgique où il exploite environ 60 maisons de repos et 20 résidences-services, pour un total de 4.000 employés.