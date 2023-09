Comment les actionnaires de la biotech Biocartis vont perdre leur argent 

La société de biotechnologie Biocartis, basée à Malines, va faire l’objet d’une restructuration drastique de sa dette. La société holding cotée en bourse va être liquidée. Les actionnaires « devraient se retrouver sans rien », a déclaré la société.

Biocartis produit des tests moléculaires qui permettent de détecter plusieurs types de cancer. Elle possède également son propre appareil de diagnostic à cet effet : Idylla. Cependant, la société biotechnologique est en mauvaise posture financière avec une dette de plus de 150 millions d’euros. L’entreprise, elle-même, évoque les conditions difficiles du marché, son bilan et la vitesse à laquelle elle brûle son capital. Résultat: l’entreprise admet que le financement externe est devenu « inaccessible ».

Mardi, l’entreprise a annoncé une importante restructuration de sa dette et une recapitalisation. La dette sera réduite de 132 millions d’euros et 40 millions d’euros de capital supplémentaire seront levés. Cela devrait permettre de financer l’entreprise jusqu’à la fin de l’année 2024. D’ici là, elle devrait également atteindre l’équilibre en termes de résultats d’exploitation. La dette nette après l’ensemble de l’opération sera ramenée à environ zéro.

Mauvaise nouvelle pour les investisseurs

Cela signifie que les « créanciers garantis » deviendront propriétaires des filiales opérationnelles de Biocartis. La société holding cotée en bourse sera liquidée. Ce qui reste, c’est une « nouvelle Biocartis ». « Je suis convaincu que, sous le nouveau holding recapitalisé et en combinaison avec la réorganisation opérationnelle en cours d’achèvement, la société survivante sous une nouvelle propriété sera en mesure de poursuivre son chemin vers une société financièrement saine et durable« , a déclaré le PDG Roger Moody dans un communiqué de presse.

Pour les actionnaires, les nouvelles sont moins bonnes. « Les actionnaires de Biocartis Group NV ne recevront aucune distribution suite à l’exercice des droits de sécurité et ne devraient rien recevoir au moment de la liquidation », peut-on lire dans le communiqué. Il en va de même pour les détenteurs d’une obligation non garantie d’une valeur de 16 millions d’euros arrivant à échéance en 2027. Ces intérêts et créances seront également réduits à zéro.

Le contribuable berné

Biocartis a réalisé un chiffre d’affaires de 29,6 millions d’euros au premier semestre, soit 11 % de plus que l’année précédente. Cependant, le résultat net reste déficitaire de plus de 31 millions d’euros. La dette financière a augmenté pour atteindre plus de 152 millions d’euros.

Selon le site web de Biocartis, l’un des actionnaires est la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPIM). Le holding gouvernemental détient 7,18 % des actions. En d’autres termes, les contribuables subissent aussi les déboires financiers de Biocartis. Des sociétés d’investissement comme Invesco, Credit Suisse, Heights Capital Management et Johnson & Johnson Innovation sont toujours dans le capital. D’autres investisseurs institutionnels et privés détiennent 69,66 % des actions.