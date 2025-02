Lancée en juin dernier, l’entreprise bruxelloise 21 grams se démarque dans l’univers concurrentiel des cabinets de conseil grâce à l’expertise de ses cofondatrices, Eva Devos et Jessica Danese, toutes deux ex-dirigeantes du groupe Publicis en Belgique. Elles accompagnent aujourd’hui les PME et leurs managers avec une approche humaine, en structurant leur croissance sans altérer leur ADN.

Un petit nouveau est apparu récemment dans le paysage concurrentiel des cabinets de conseil : 21 grams, fondé par Eva Devos (46 ans), ex-CEO de Publicis Groupe Belgium, et Jessica Danese (41 ans), ex-COO de la même structure. Le binôme flamand et wallon s’appuie sur sa solide expérience au sein du groupe international actif dans la publicité pour proposer un accompagnement novateur des PME et de leurs dirigeants. “En 15 ans de collaboration professionnelle, nous sommes devenues amies. Nos parcours sont différents, mais nos valeurs et notre vision sont alignées. Nos compétences sont très complémentaires”, déclare Eva Devos, à propos de sa relation avec sa partner in crime.

Fusion de huit agences

Principal fait d’armes du duo chez Publicis : la fusion, en 2016, de huit agences de communication aux cultures très variées – Duval Guillaume, ZenithOptimedia, Prodigious, Publicis, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Digitas et Blue449 – en une seule entité, passant de 70 à 250 employés. “Nous leur avons donné une nouvelle histoire, une nouvelle culture et un nouveau business model, explique Eva Devos. La transformation fut intense, marquée par des restructurations, une forte croissance et des défis humains.” Jessica Danese complète : “Nous avons compris de l’intérieur les enjeux complexes des dirigeants de PME, souvent très seuls au sommet.”

De cette expérience est née l’envie de les soutenir de manière plus authentique et concrète. “Chez Publicis Groupe, nous avons vécu les limites des structures trop rigides, confie Eva Devos. Avec 21 grams, nous voulons aider les dirigeants à structurer leur croissance, sans perdre leur passion. Beaucoup pensent que structurer une entreprise, c’est la rigidifier. C’est faux ! Une bonne organisation libère l’énergie des équipes et permet d’aller plus loin.”

Cinq piliers essentiels

Les deux entrepreneuses ont mis sur pied leur propre approche. “Nous avons fait des erreurs, appris de nos expériences et construit un modèle qui repose sur du concret, pas que sur de la théorie”, expose Eva Devos. Baptisée PassionPurpose Framework, leur méthode “holistique” est transposable à tous les secteurs. Elle repose sur cinq piliers :

un leadership fort,

une histoire captivante,

une stratégie claire,

une équipe alignée et

une communication interne fluide.

“Trop souvent, les entrepreneurs se concentrent sur la gestion opérationnelle et délaissent ces fondations essentielles”, regrette Jessica Danese. Leur accompagnement s’étend sur trois mois à un an, selon les besoins de leurs clients. Depuis le lancement en juin dernier, les deux associées ont accompagné une dizaine de sociétés de secteurs variés – de l’agence digitale au cabinet d’avocats – pour l’instant principalement en Flandre et à Bruxelles. 21 grams fonctionne sur fonds propres et peut compter sur un vaste réseau de partenaires et d’experts (finances, législation, etc.).

Focus sur les PME

En Belgique, les PME jouent un rôle clé dans l’économie, mais peinent souvent à franchir certains caps importants.

“Les jeunes entreprises sont portées par la passion, les grandes sont contraintes par leur structure, et les PME oscillent entre les deux. C’est là que se situe leur principal défi”, analyse Eva Devos.

21 grams a pris le parti de se concentrer sur les PME en phase de croissance, de fusion ou de repositionnement, en excluant d’emblée les start-up. “À leur stade, l’intuition et l’énergie suffisent souvent, argumente Eva Devos. C‘est à mesure que l’entreprise grandit et qu’une structure devient nécessaire que notre accompagnement prend tout son sens. Ce qui convenait pour cinq ou six personnes ne fonctionne plus lorsque l’équipe passe à 15 ou 30.”

À contre-courant des cabinets de conseil classiques, 21 grams ne se limite pas aux recommandations théoriques. “Nous ne sommes ni mentors, ni coachs, ni de simples consultantes, mais plutôt des facilitatrices. Nous accompagnons les entrepreneurs sur le terrain en les aidant à concrétiser leur stratégie à chaque étape”, insiste Eva Devos.

“Nous avons déjà vu des entreprises retrouver un équilibre et une dynamique positive en quelques mois”, assure Jessica Danese.

La guerre des talents, un défi

Au gré de leurs missions, les deux entrepreneuses constatent que la guerre des talents, qui fait toujours rage en Belgique, est un défi complexe. “Nos clients nous sollicitent souvent pour des questions de recrutement, explique Jessica Danese. Ces premiers échanges nous permettent de détecter d’autres problématiques sous-jacentes, ce qui nous amène à leur proposer un diagnostic plus global. Nous réalisons alors que le système dans son ensemble est fragile ou mal défini, que l’histoire de l’entreprise manque de clarté.”

Une autre problématique fréquemment rencontrée par les deux facilitatrices est le manque de feedback structuré. “Comparée aux Pays-Bas ou à l’Allemagne, où cette culture est bien ancrée, la Belgique accuse un grand retard dans ce domaine”, note Jessica Danese. Ce déficit freine la dynamique des équipes et crée de la frustration. “Une bonne communication interne est essentielle pour favoriser l’engagement et la performance”, ajoute Eva Devos.

Le leader, personne clé

L’impact du bien-être d’un dirigeant sur la performance de son entreprise est également un point crucial. “Un entrepreneur qui va bien performe mieux. Notre mission est de l’aider à allier ambition et épanouissement”, souligne Eva Devos. L’approche de 21 grams passe d’ailleurs en premier lieu par cette personne clé dans la gestion de l’organisation. “Quand d’autres cabinets abordent des problématiques via les ressources humaines ou proposent des ateliers ponctuels souvent axés sur le marketing, nous privilégions une prise de conscience du dirigeant. Il doit se libérer du poids de sa charge mentale et se concentrer sur l’essentiel : son impact sur l’ensemble de l’entreprise”, expose Jessica Danese.

“Derrière chaque stratégie, il y a une dimension humaine et émotionnelle à ne pas négliger.” – Eva Devos

Le nom de l’agence, 21 grams, attise souvent la curiosité. Il fait référence au poids présumé de l’âme humaine, selon l’expérience réalisée par le médecin américain Duncan MacDougall au début du 20e siècle. “Nous avons choisi ce nom pour sa symbolique, affirme Jessica Danese. De la même façon que l’âme insuffle vie et sens, nous aspirons à créer de la valeur et à impulser une transformation positive au sein des entreprises.”

“Nous sommes convaincues que derrière chaque stratégie, il y a une dimension humaine et émotionnelle à ne pas négliger”, renchérit sa comparse. Leur mantra ? Leadership from the soul, not the ego. “Les leaders doivent être guidés par leur intégrité, pour le bien du collectif, et non par leur ego ou leur statut. Nous désirons voir grandir davantage d’entreprises dirigées par des personnes qui saisissent pleinement l’essence de leur organisation : ses valeurs, son impact et ce qu’elle représente”, conclut Eva Devos.