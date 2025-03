L’entreprise américaine Crowley, qui opère le pétrolier Stena Immaculate impliqué dans un accident lundi matin en Mer du Nord, a indiqué que le navire se trouvait au mouillage lorsqu’il a été percuté et fait état de signalements de fuite d’hydrocarbures.

“Le Stena Immaculate a été percuté par le porte-conteneurs Solong”, a affirmé Crowley dans un communiqué, précisant que la collision s’était produite vers 11H00 HB au large de la ville de Hull, sur la côte Est du Royaume-Uni. La société, dont le siège se trouve à Jacksonville (Floride), a expliqué qu’un réservoir de transport de kérosène (Jet-A1) avait subi une “cassure” lors de la collision.

Fuite d’hydrocarbures

“Un incendie s’est déclenché en raison de l’abordage et il y a des signalements selon lesquels des hydrocarbures s’échappent”, a poursuivi Crowley. Selon elle, l’équipage a évacué le pétrolier après “de multiples explosions”. Tous ses membres sont recensés et “sain et sauf”, a-t-elle assuré. Précisant avoir immédiatement déclenché le plan d’urgence prévu dans ces cas-là, elle indique “travailler activement avec les agences publiques pour contenir l’incendie et sécuriser le navire”. Le Stena Immaculate, battant pavillon américain, appartient à la société suédoise Stena Bulk. Il “était temporairement affrété par le Military Sealift Command”, a déclaré à l’AFP Jillian Morris, porte-parole de ce service qui dépend du ministère américain de la Défense.



32 blessés dans la collision

Le Solong est la propriété, selon des médias, de l’entreprise allemande Reederei Köpping et battrait pavillon portugais. La collision a fait au moins 32 blessés transportés à terre à Grimsby (nord-est de l’Angleterre), a indiqué à l’AFP le directeur du port de cette localité, Martyn Boyers.