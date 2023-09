Cinq conseils aux entrepreneurs et aux start-up pour lever des fonds

Étant donné que de nombreuses banques ne veulent plus prendre de risque, entrepreneurs et start-up ont toutes les peines du monde à lever des fonds. Aelbrecht Van Damme, fondateur et PDG du spécialiste du financement The Harbour, donne quelques bons conseils pour réunir des capitaux.

1. Recherchez des financements alternatifs

« Si on compare par rapport à il y a 5 ans, les banques sont moins disposées aujourd’hui à prendre des risques », explique Aelbrecht Van Damme. « Pour obtenir un prêt, les entreprises ont besoin actuellement de 25 à 50 % de fonds propres, voire plus. Avant le covid, moins de 25 % suffisaient souvent. Le financement classique via une banque est donc devenu très difficile, surtout pour les jeunes entreprises. L’avantage est que ce besoin accru de financement a créé davantage d’offres alternatives pour lever des fonds, tels que le crowdfunding, le financement basé sur les revenus (investissement en échange d’un pourcentage fixe des futures ventes, NDLR), les business angels et les fonds d’investissement. Le gouvernement offre également plus de conseils par l’intermédiaire d’organismes tels que le Fonds d’investissement St’Art Invest et plus d’options de financement. Pensez à Finance&Invest.Brussels et « Wallonie Entreprendre » » pour ne citer qu’eux.

2. Exprimez-vous en chiffres

« Veillez à préparer un dossier d’investissement complet et étayé. Dans ce dossier, indiquez l’historique, le business plan et les prévisions de croissance de votre entreprise, mais surtout exprimez-les en chiffres. Quand le cash-flow sera-t-il positif ? De combien d’argent avez-vous besoin à court et à moyen terme ? À quoi doit servir cet argent et comment sera-t-il remboursé ? »

3. Choisissez la source d’argent la plus appropriée

En fonction de la maturité de votre entreprise et de sa solvabilité, vous devez opter pour le capital, la dette ou une combinaison des deux. Si vous n’avez besoin que de liquidités, emprunter est sans doute préférable. Si ce n’est pas possible ou si vous avez plutôt besoin de connaissances et d’expertise supplémentaires, alors mieux vaut faire appel à des investisseurs externes. Si les coûts de financement sont trop élevés, dressez une liste des postes où vous pouvez économiser. Cela vous évitera de devoir céder un grand nombre de parts de votre société dès le début ou d’accumuler trop de dettes ».

4. Ne paniquez jamais

« Lorsque leurs ressources diminuent, les entrepreneurs se retrouvent rapidement dos au mur et pensent que leur pouvoir de négociation s’en trouve limité. Cela se traduit souvent par des conditions d’emprunt moins favorables, telles que des taux d’intérêt plus élevés, davantage de garanties exigées, une valorisation plus faible ou un contrôle moindre. Prenez un café avec votre banquier, déjeunez avec un business angel. De cette manière, vous vous assurez que votre entreprise retient toute leur attention, qu’elle n’est pas oubliée et qu’eux reçoivent des informations actualisées. Cela permet d’instaurer un climat de confiance ».

5. Conservez les investisseurs à bord

« Certains entrepreneurs reprennent le cours normal de leurs activités sitôt après avoir levé des capitaux. Ils oublient que de nouveaux copropriétaires sont entrés dans le capital. Ces derniers veulent savoir comment leurs fonds seront utilisés… Dès lors, fournissez des rapports périodiques et faites preuve de transparence. Je recommande le principe du bon, du moyen et du mauvais. Parlez de ce qui va bien dans l’entreprise, évoquez également de ce qui va mal, mais sur lequel vous travaillez pour l’améliorer, et ne passez pas sous silence les choses qui vont mal et sur lesquelles vous n’avez que peu, voire pas, de contrôle, comme une pénurie des ressources ou des changements soudains du marché. Demandez-leur également leur avis et profitez de leur expérience avant de prendre certaines décisions ».