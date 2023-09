Ces entreprises belges qui décarbonent l’industrie française

Lhoist et VPK sont les lauréats du prix de la Chambre de commerce et d’industrie franco-belge qui récompense les meilleurs investisseurs belges en France.

L’implantation de sociétés belges en France a conduit à la création de 133.000 emplois. « C’est du solide et cela s’inscrit dans la durée, ajoute l’ambassadeur de France en Belgique, François Sénémard. La Belgique est le deuxième partenaire commercial de la France. » Depuis dix ans, la Chambre de commerce et d’industrie France-Belgique célèbre ce partenariat en récompensant les meilleurs investisseurs belges en France.

Cette année, le producteur de chaux Lhoist a obtenu le prix « structurant » pour sa contribution au développement économique. Structurant, c’est bien le terme puisque le chaufournier belge a signé le premier contrat de transition énergétique avec le gouvernement français pour quatre des 16 sites qu’il exploite en France. Cette année, le producteur de chaux Lhoist a obtenu le prix « structurant » pour sa contribution au développement économique. Structurant, c’est bien le terme puisque le chaufournier belge a signé le premier contrat de transition énergétique avec le gouvernement français pour quatre des 16 sites qu’il exploite en France. « L’approche est fondée sur du donnant-donnant, explique Jacques Chanteclair, VP et MD de Lhoist Southern Europe (ce qui inclut la France). Nous décrivons précisément comment nous comptons agir pour décarboner et présentons au gouvernement ce dont nous avons besoin en argent et en infrastructures pour y parvenir.. Ces contrats sont donc l’aboutissement d’un travail en commun et très exigeant tant de notre part que de celle des conseillers gouvernementaux. Ils représentent un total d’investissements de 450 millions d’euros.. »

L’usine de Rety (Pas-de-Calais) devrait ainsi devenir le premier site de production de chaux décarboné au monde d’ici 2028. Le CO 2 sera capté à la sortie des cheminées de l’usine, condensé et transporté jusque Dunkerque, puis vers les sites de stockage au large de la Norvège. Ce procédé permettra d’éviter le rejet de 600.000 tonnes de CO 2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent des émissions annuelles de 55.000 ménages français. « Nous avons choisi ce site en raison notamment de la très grande qualité et pureté de sa chaux, des infrastructures de transport de CO 2 et de la proximité des sources d’énergie », a précisé Cedric de Vicq, CEO de Lhoist-Europe. Il s’agit en l’occurrence de la centrale nucléaire de Gravelines.

Lhoist est présent en France depuis 1926. L’entreprise y est active sur 16 sites, qui emploient ensemble 660 personnes.

Le prix « innovant » a été remis au producteur d’emballage VPK. Il a également mis au point un procédé qui permet de décarboner sa production. VPK possède dix usines en France (pour 3 en Belgique), où il emploie 1.300 personnes. Le prix de la Chambre de commerce France-Belgique, l’entreprise le doit en particulier à un investissement dans l’Eure. Ils ont racheté une ancienne papeterie qui périclitait pour le transformer en unité de recyclage de papier et de cartons. Cela a permis de conserver -en les faisant évoluer- quelque 200 emplois.

Sur ce site, VPK recycle des papiers/cartons provenant notamment de la région parisienne. L’abondance de la matière première a guidé ce choix d’implantation, ainsi que la présence des infrastructures autoroutières et énergétiques nécessaires. Parmi ces infrastructures énergétiques, il y a une unité de biométhanisation, présente sur le site et qui produira l’électricité nécessaire à la fabrication des 450.000 tonnes de papier ondulé prévue par VPK (le papier ondulé est l’élément de base des emballages carton utilisés dans la distribution). La centrale de biométhanisation est alimentée entre autres par les déchets de l’industrie forestière locale.

La Chambre de commerce et d’industrie a également décerné un prix « Coup de cœur » à l’entreprise de maintenance prédictive I-Care. Celle-ci dispose de bureaux en France depuis quinze ans déjà (le premier, c’était à Aix-en-Provence). Elle a été récompensée pour son investissement dans une ligne de production de capteurs à Valenciennes. Le CEO et cofondateur d’I-Care Fabrice Brion a fait part de son ambition de multiplier par cinq ses activités en France au cours des prochaines années.

Enfin, le prix des internautes revient au groupe logistique Ziegler. Ils sont présents en France depuis 1946, époque où ils avaient initié un transport de vins depuis Bordeaux vers la Belgique. Aujourd’hui, Ziegler est présent sur 60 sites français, où il emploie 2.000 personnes. Le plan stratégique de l’entreprise prévoit 70 millions d’investissements en France sur la période 2022-2025.