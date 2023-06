Certaines compagnies aériennes pourraient octroyer une prime au pouvoir d’achat

Les employeurs et syndicats du secteur des compagnies aériennes ont conclu un préaccord sur les conditions salariales et de travail pour les deux prochaines années. Une prime au pouvoir d’achat est notamment prévue, en fonction des performances financières de l’entreprise.

Le seuil bénéficiaire lié à cette prime n’est pas très élevé: un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) positif l’an dernier est suffisant pour une prime de 500 euros par travailleur. Les employés de compagnies dont le bénéfice brut était, en 2022, supérieur à la moyenne de la période 2017-2019 recevront 750 euros.

Malgré ce seuil assez bas, la plupart des compagnies aériennes passagers opérant en Belgique, comme Brussels Airlines, TUI fly et Air Belgium, ne distribueront pas de telles primes car elles se remettaient encore de la crise sanitaire en 2022, expliquent les syndicats. Les compagnies cargo par contre (comme FedEx et DHL), qui ont réalisé de belles prestations en temps de crise, octroieront vraisemblablement ce bonus, tout comme des compagnies actives dans le segment du luxe à l’instar de Luxaviation (Abelag). La compagnie à bas coûts Ryanair, à nouveau bénéficiaire l’an dernier, devra également verser une telle prime à ses employés basés en Belgique, ont indiqué les syndicats libéral et chrétien.

Salaire mensuel minimum

Les deux organisations défendront le projet d’accord auprès de leur base. Le syndicat chrétien parle d’un texte équilibré. « Outre cette prime au pouvoir d’achat, il est très important qu’un salaire minimum mensuel ait enfin été déterminé (de 2.020,22 euros brut)« , commente le délégué Hans Elsen. « Nous pourrons ainsi éviter que des compagnies aériennes étrangères ne profitent encore de réglementations peu claires. »

« C’est un bon accord », ajoute Aurélie Carette, responsable sectorielle à la CGSLB. Elle précise que, pour la première fois, une indemnité liée au télétravail a été négociée à laquelle pourra prétendre le personnel non-opérationnel.

Les travailleurs devraient se prononcer d’ici le milieu de la semaine prochaine sur cette proposition d’accord.

La commission paritaire pour les compagnies aériennes (CP 315.02) est compétente pour les employés (pilotes, stewards, hôtesses, personnel au sol) de compagnies qui sont actives en Belgique, soit les compagnies belges, les filiales locales de grosses entreprises (comme Emirates, Qatar Airways, Finnair …), les compagnies de jets privés… Selon les chiffres de la CSC, quelque 8.500 employés sont concernés par cette CP.