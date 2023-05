Cambio Bruxelles affiche fièrement 20 ans au compteur

Ce 31 mai, Cambio Bruxelles fête son 20e anniversaire. Une occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur, et de revenir sur deux décennies d’évolution et de développement de son offre et de la communauté qui s’articule autour de celle-ci.

Cambio, le système de voitures partagées, estime avoir gagné son pari. A savoir, devenir un vrai service de proximité à Bruxelles : 92% de ses utilisateurs ont une station à moins de 1 km de leur domicile. Aujourd’hui, Cambio Bruxelles ce sont 884 voitures réparties dans 266 stations, comparées à 592 voitures dans 197 stations en mai 2021. Cela représente une augmentation de 35% en termes de stations et de 49% en termes de véhicules.

Pour l’année de son 20e anniversaire, le système de voitures partagées entend bien encore se développer et annonce déjà plus d’une centaine de nouveaux emplacements (un emplacement correspond à une place de stationnement, occupée par un véhicule Cambio. Une station Cambio compte au moins 2 emplacements).

En pleine expansion

Au cours de ces deux dernières années, Cambio Bruxelles a observé une croissance remarquable de sa communauté : avec une augmentation de 31% du nombre d’utilisateurs, passant de 20.081 en date du 1er mai 2021 à 26.260 utilisateurs à ce jour.

« Ce qui était en 2003 perçu comme un projet idéaliste (que les Bruxellois envisagent la mutualisation des voitures de leur quartier plutôt que l’achat de voitures individuelles), est une réalité concrète en 2023. Cette évolution témoigne de la pertinence et de la valeur du modèle de partage de voitures proposé par Cambio ».

Pari de l’électrique

En 2022, Cambio a investi dans une variété de véhicules pour mieux pouvoir répondre aux besoins de sa communauté. Afin de contribuer à une mobilité plus durable, le projet d’installer des bornes électriques a été lancé fin de l’année passée et se poursuivra cette année encore. Actuellement, l’entreprise possède 40 véhicules électriques et prévoit d’en ajouter 50 autres avant la fin de l’année.

Mais Cambio ne compte pas s’arrêter là et a voulu se diversifier vers la mobilité douce en proposant 14 vélos cargo électriques partagés Urban Arrows, en collaboration avec Bruxelles Mobilité et les Fonds européen de Développement régional. Une nouvelle offre qui s’inscrit, pour Cambio, dans l’évolution de la mobilité urbaine à travers l’Europe.