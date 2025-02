Ça commence fort : la moitié du comité de direction de Digi prend la porte

Le nouvel opérateur de télécommunications Digi a remercié cinq des onze membres composant sa direction en Belgique, rapporte jeudi le site d’informations HLN.

Selon HLN, la collaboration avec les directeurs en charge du marketing, des ressources humaines, des opérations commerciales, de la transformation et de la clientèle a été interrompue sur-le-champ. Quatre nouveaux membres sont annoncés.

Le journal avait déjà pointé que l’opérateur ne respectait pas pleinement les normes de sécurité. Digi aurait notamment lésiné sur les frais pour la sécurité et le personnel.

Dans une réaction, Digi reconnaît “un certain nombre de changements au sein de l’équipe de direction”, justifiés par la volonté de “se concentrer au maximum sur le développement et la commercialisation des réseaux fixes et mobiles”. L’entreprise assure néanmoins maintenir ses activités de recrutement.

Du remous

Un des directeurs remerciés a également indiqué au quotidien qu’il n’y avait pas suffisamment de moyens envoyés depuis la Roumanie où est situé le siège de l’entreprise. Il serait notamment question d’un demi-million d’euros de dettes envers l’ONSS. L’opérateur n’a pas pu confirmer un tel montant.

“Nous mettons tout en œuvre pour payer nos fournisseurs dans les délais impartis. Nous comprenons l’émoi suscité, il est vrai que le lancement d’un opérateur télécom représente un défi, mais le groupe Digi dispose de l’expérience acquise dans d’autres pays pour réussir également en Belgique”, explique l’entreprise.

Digi Belgique est le fruit d’une co-entreprise entre le groupe roumain du même nom et le groupe belge Citymesh. Ce quatrième opérateur s’est invité sur le marché belge en fin d’année passée avec des prix défiant la concurrence de Proximus, Telenet et Orange Belgium.