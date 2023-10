BYD, le géant de l’électrique, pulvérise ses prévisions de bénéfices

Le constructeur chinois BYD, leader mondial de l’électrique, réalise un bénéfice record au 3e trimestre grâce à la demande intérieure.

Le 3e trimestre a été fructueux pour le constructeur automobile chinois BYD, le premier fabricant mondial de véhicules électriques. Le bénéfice net de BYD pour cette période s’élève à 10,4 milliards de yuans (1,35 milliard d’euros), marquant ainsi un record trimestriel avec une augmentation de 82% par rapport à l’année précédente. Ces performances sont en accord avec les prévisions du groupe basé à Shenzhen, qui anticipait des bénéfices compris entre 9,55 et 11,55 milliards de yuans.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, BYD a atteint un bénéfice de 21,4 milliards de yuans (2,77 milliards d’euros), plus du double par rapport à la même période en 2022. La réussite de BYD, dont le nom signifie « Build Your Dreams » (Construisez Vos Rêves), en fait l’une des marques les plus en vue dans le secteur des véhicules électriques en Chine.

Warren Buffett parmi ses actionnaires

La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre en termes absolus, s’est fixée comme objectif d’atteindre des ventes automobiles majoritairement composées de véhicules électriques et hybrides d’ici 2035. Des incitations généreuses à l’achat ont stimulé les ventes au cours des dernières années, entraînant la naissance de nombreux constructeurs locaux novateurs pour accompagner cette transition sur le plus grand marché automobile du monde.

À l’origine spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries, BYD a étendu ses activités à l’automobile à partir de 2003. Aujourd’hui, de nombreux constructeurs étrangers, tels que Tesla, BMW, Mercedes, Audi, Toyota et Ford, dépendent de BYD pour leurs batteries.

Le groupe, qui compte Warren Buffett parmi ses actionnaires, a également franchi un jalon significatif ce mois-ci en devenant le premier constructeur mondial à produire plus de 5 millions de véhicules électriques.