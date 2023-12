BulkBar : la start-up belge de snacking sain et zéro-déchet s’installe à Paris

BulkBar, la start-up bruxelloise qui propose des en-cas sains et bios en vrac dans les entreprises, se lance à la conquête de Paris.

Bulkbar, la start-up pionnière du snacking sain et zéro-déchet sur le lieu de travail, se positionne en plein dans la tendance du bien-être en entreprise et de l’amélioration de l’environnement de travail. Lancée en 2020, en plein confinement alors que les bureaux étaient vidés de leurs employés, la start-up a réussi à passer le cap et à faire son petit chemin.

Une centaine de sociétés

Après avoir séduit une centaine de sociétés en Belgique et au Luxembourg depuis son lancement – CBC Banque, Accenture, EVS, Dell, la Fondation Roi Baudoin, etc. – elle se tourne désormais vers Paris pour son prochain développement. « Avec plus de 13.000 entreprises correspondant à notre marché cible, la capitale française représente un potentiel de croissance particulièrement important, laissant entrevoir de très belles perspectives », explique Gilles Waterkeyn, co-fondateur de BulkBar aux côtés de Virginie de Selliers.

300.000 euros

Afin de concrétiser ses projets d’expansion, BulkBar est en passe de clôturer une levée de fonds de 300.000 euros, dont 80% ont déjà été confirmés auprès d’investisseurs privés. Une plateforme de crowdlending viendra compléter le tour de table dans les semaines à venir. Ce montant doit notamment permettre à la start-up de couvrir les premiers investissements nécessaires à la mise en place de son antenne parisienne, et d’y engager du personnel, explique-t-elle par voie de communiqué.

BulkBar proposera ses distributeurs outre-Quiévrain dès les premiers mois de 2024. Son objectif est de convertir 50 nouveaux clients parisiens aux bienfaits d’une alimentation saine et en vrac au cours des 12 premiers mois. Avec cet objectif en ligne de mire, la start-up ambitionne d’atteindre la rentabilité début 2026.