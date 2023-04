Bruxelles Formation a mis le pied à l’étrier à plus de 20.000 personnes en 2022

Quelque 21.870 personnes ont été formées en 2022 par Bruxelles Formation et ses partenaires (dont 14.645 personnes en recherche d’emploi) contre 13.821 en 2021, soit une hausse de 6%, ressort-il jeudi du rapport annuel de l’institution publique.

« Un chiffre positif qui permet de se rapprocher progressivement des 16.000 demandeurs d’emploi formés par an, atteint avant la crise sanitaire« , peut-on lire dans un communiqué. Le taux de sortie positive suivant une formation (avec une insertion dans l’emploi de minimum un mois, et/ou avec la reprise directe d’une autre formation) est quant à lui de 68,3%.

« Parmi les plus de 14.600 personnes en recherche d’emploi en formation, on retrouve une légère majorité de femmes (52,5% pour 47,5% d’hommes). La catégorie d’âge la plus représentée est celle des 30-44 ans (40,7%) et la moins représentée, celle au-delà de 45 ans (17,4%) », détaille le rapport.

Plus de six chercheurs d’emploi en formation sur dix (62,5%) disposent d’un faible niveau de scolarité, soit le primaire, le secondaire inférieur et les diplômes non reconnus.

Enfin, 58,5% des demandeurs d’emploi formés en 2022 étaient de nationalité belge, et 41,5% de nationalité étrangère (Union européenne, hors Union européenne ou inconnue), ponctue Bruxelles Formation.