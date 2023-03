Brussels Airlines réduit sa perte de plus de la moitié

La compagnie aérienne Brussels Airlines a enregistré l’an dernier une perte opérationnelle de 75 millions d’euros, réduisant ainsi de plus de la moitié celle encourue en 2021 lorsque 189 millions d’euros de pertes avaient été inscrits.

La compagnie belge a transporté près de deux fois plus de passagers qu’en 2021, à 6,8 millions de personnes. Le chiffre d’affaires a plus que doublé, à 1,2 milliard d’euros, selon les résultats annuels publiés vendredi par la maison mère Lufthansa. « Brussels Airlines a bouclé avec succès le programme de restructuration Reboot Plus en 2022 », indique le groupe allemand dans son rapport annuel. « Les économies de coût réalisées vont permettre à l’entreprise de se préparer à une croissance future et de renforcer sa position sur le marché. »

Dans un communiqué, la filiale elle-même a confirmé être « en avance sur son plan de développement qui se traduit par une croissance de la flotte, l’embauche de nouveaux employés et le remboursement anticipé du paquet de stabilisation accordé par le gouvernement belge ».

Au troisième trimestre, période généralement faste pour le secteur aérien puisque coïncidant avec la saison estivale, Brussels Airlines avait signé un bénéfice record. Mais il avait déjà été précisé à l’époque que cela ne serait pas suffisant pour remettre la compagnie dans le vert sur l’ensemble de l’année. L’impact de la crise sanitaire début 2022 était encore trop important. La compagnie belge a affiché vendredi son ambition de retrouver une situation bénéficiaire dès cette année. « Brussels Airlines est confiante d’atteindre une rentabilité durable pour les années à venir », commentent les responsables.

La flotte sera étendue à 45 appareils en 2023. Deux Airbus A320neo flambant neufs sont notamment attendus. L’an dernier, Brussels Airlines a volé à 74% de sa capacité par rapport à la situation observée en 2019, avant la crise.

Après un été un peu chahuté par des troubles sociaux, l’entreprise a tenu à rappeler qu’elle avait accueilli l’an dernier plus de 300 nouveaux employés, ce qui porte le nombre total à près de 3.250. À l’heure actuelle, il reste environ 100 postes vacants dans tous les départements de l’entreprise.

Brussels Airlines affirme vouloir continuer à investir dans ses employés, notamment en créant un nouvel espace pour ses équipes à l’aéroport, « qui permet un début de prise de fonction plus fluide ».