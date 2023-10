Bpost: le tarif plus élevé pour l’envoi de colis pendant les fêtes pourrait nuire aux petits commerces

Pendant la période entre le Black Friday et Noël, toute personne souhaitant envoyer un colis avec Bpost devra payer un euro de plus. C’est ce qu’annonce l’entreprise postale dans un communiqué de presse. Unizo craint que les petites entreprises en subissent les frais.

Le black Friday (25 novembre) lance traditionnellement la course aux achats de fin d’année. Bpost a annoncé une surcharge d’un euro sur tous les colis envoyés pendant cette période. La société justifie ce tarif plus élevé en indiquant compenser de la sorte le surplus de coûts générés à cette période très chargée pour la société. La société espère aussi favoriser l’étalement de la demande hors du pic de fin d’année.

« Durant la période de fin d’année entre le Black Friday (fin novembre, ndlr) et la fin de l’année, les centres de tri, les routes et le réseau Bpost sont toujours très occupés », justifie l’entreprise postale pour le supplément d’un euro facturé à ceux qui veulent envoyer un colis pendant cette période.

« C’est assez répugnant », réagit Danny Van Assche, président d’Unizo, auprès de la VRT. Il craint que les petites entreprises n’en fassent les frais. « Elles doivent déjà rivaliser avec les grands sites Web internationaux. Le prix est un élément important. » Van Assche trouve la décision absurde. Il compare cela aux achats du week-end. « C’est plus animé chez le boulanger et le boucher, mais les prix n’augmentent pas. On peut en fait générer plus de chiffre d’affaires. »

Des timbres plus chers

Par ailleurs, bpost a dévoilé les nouveaux tarifs des timbres. À partir du 1er janvier, un timbre non prioritaire coûtera 1,43 euro par dix. Celui qui n’en achète qu’un seul paiera 1,46 euro (au lieu de 1,39 euro). Un timbre prioritaire est légèrement plus cher. Il en coûtera 2,24 euros pour dix exemplaires. À l’unité, le timbre coûtera environ 2,27 euros (au lieu de 2,17).

L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a confirmé, après analyse, que ces augmentations sont conformes à la législation postale applicable.