Bourse : ce que Tesla peut faire pour stopper l’hémorragie

Tesla perd des plumes en bourse ces dernières semaines. Un analyste spécialisé dans la tech lui sort une to-do-list pour se remettre d’aplomb. Voici ce que Tesla devrait faire en matières d’automobiles… mais aussi d’IA.

Mauvaise passe en bourse pour Tesla : le constructeur de véhicules électriques a perdu 12% jeudi dernier, ou 80 milliards de dollars de valeur boursière. Soit sa pire perte en près de deux ans. La fortune d’Elon Musk, grandement composée par des actions du groupe, est repassée sous la barre des 200 milliards de dollars.

Ses résultats trimestriels, annoncés la veille au soir, ont été jugés décevants par les investisseurs. Chiffre d’affaires et bénéfices ont manqué les pronostics et le groupe s’attend à une croissance encore plus lente à l’avenir. Du poison pour le cours boursier.

A échelle plus large aussi, Tesla est dans le rouge. Depuis le début du mois de janvier par exemple, elle a perdu 26%. Cela après une année où sa valeur avait plus que doublé.

Sur le réseau social X, Dan Ives, analyste pour Wedbush Securities, généralement un grand optimiste de Tesla, n’a pas hésité à qualifier les résultats, et surtout la conférence pour les annoncer, de « naufrage ». « Nous avions tort de nous attendre à ce que Musk et son équipe se présentent comme des adultes dans la salle et donnent un aperçu stratégique et financier des réductions de prix en cours, de la structure des marges et de l’effondrement de la demande… », écrit-il.

Il reste cependant optimiste. Pour Ives, le prix idéal de l’action de Tesla est de 315 dollars, soit un potentiel de croissance de 72%. Le lendemain des résultats, il présente une liste de dix commandements à Elon Musk, pour que Tesla sorte de l’ornière. Voici quelques propositions.

En premier lieu, Tesla devrait annoncer un programme de rachat d’actions à hauteur de 10 milliards de dollars. Musk devrait aussi montrer plus de sa personne pour rassurer les investisseurs.

Ives revient aussi sur la question si Musk doit avoir une part plus importante dans Tesla. Pour le spécialiste, c’est oui. Il faudrait aussi créer une structure, en holding, dédiée à l’IA, qui rassemble entre autre l’autopilote de Tesla et son robot humanoïde Optimus.

Tesla devrait arrêter de baisser les prix des véhicules et garder des marges plus importantes que celles des concurrents. Ces marges ont toujours été les joyaux de la couronne de Tesla, mais elles ont été entamées ces dernières années avec des baisses des prix, dans un contexte de ralentissement de la demande.

Dans l’IA aussi, Tesla devrait organiser une journée pour les investisseurs dédiée à l’intelligence artificielle, pour qu’ils comprennent mieux les objectifs des différentes unités. Plusieurs points y sont d’ailleurs consacrés : Tesla devrait faire une série d’achats agressifs en la matière et donner des objectifs clairs en termes de chiffres d’affaires de « l’écosystème de l’IA », tout comme en expliquer le cadre. « Nous croyons que Tesla peut être l’entreprise la plus importante du monde en matière d’IA » ajoute encore Ives, en donnant aussi les potentiels robotaxis de Tesla comme exemple.

Ives se penche aussi sur le réseau social X, racheté par Musk : « Il faut des capitaux extérieurs et des garanties que Musk ne vende plus d’actions ». Il avait en effet vendu des actions de Tesla pour acheter Twitter, devenu « X » depuis. Cela avait fait baisser la valeur de Tesla.

Tesla devrait aussi donner un objectif atteignable, en 2025, pour la production du nouveau modèle, appelé Tesla 2 et qui se veut plus abordable.

Est-ce une recette magique pour remonter la pente ? L’avenir nous le dira. Dans tous les cas, la balle est dans le camp de Tesla.