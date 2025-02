BNP Paribas – Ageas : pourquoi les Français renforcent leur emprise sur l’assureur belge ? 

Nouveau mouvement dans l’actionnariat d’Ageas. BNP Paribas s’empare d’un nouveau paquet de titres, portant ainsi sa participation à plus de 15 % dans le groupe d’assurance belge. De quoi alimenter les spéculations sur d’éventuelles grandes manœuvres.

L’influence française grandit encore un peu plus chez Ageas. Selon un communiqué diffusé mardi soir par Ageas, le géant bancaire français contrôle désormais plus de 15 % du groupe d’assurance belge, renforçant ainsi sa position de premier actionnaire, devant le bras financier de l’Etat belge (la SFPI) qui possède pour sa part environ 6 % du capital d’Ageas.

A trois niveaux

En réalité, le groupe dirigé par Jean-Laurent Bonnafé est coutumier du fait. Depuis plusieurs mois, BNP Paribas augmente sa participation dans Ageas, suscitant des interrogations sur les motivations derrière ses rachats de titres successifs. En avril 2024, la banque française avait déjà mis la main sur la participation de 9 % détenue par le conglomérat chinois Fosun dans le groupe d’assurance, devenant ainsi son principal actionnaire. Une opération consolidée en octobre dernier, lorsque BNP Paribas a porté sa détention au-delà de 10 % dans le capital d’Ageas, renforçant ainsi encore un peu plus son emprise sur le leader du marché de l’assurance en Belgique.

Pour mémoire, cette emprise se matérialise par la présence de BNP Paribas à trois niveaux chez Ageas : comme actionnaire direct d’Ageas, comme actionnaire d’AG Insurance, importante filiale d’Ageas et premier assureur du pays, ainsi que comme partenaire de distribution pour les produits d’AG Insurance vendus via le réseau d’agences de BNP Paribas Fortis.

On le sait, cette présence à plusieurs niveaux des Français dans Ageas ne tombe pas du ciel. Elle remonte au sauvetage de l’ex-Fortis lors de la crise financière de 2008. BNP Paribas avait alors acquis une participation de 25 % dans AG Insurance et repris les activités bancaires de Fortis en Belgique, désormais connues sous le nom de BNP Paribas Fortis.

OPA en vue ?

L’heure des grandes manœuvres a-t-elle dès lors sonné pour Ageas ? Dit autrement, quelles sont les intentions de BNP Paribas ? Certains analystes pensent que ce nouveau mouvement dans l’actionnariat de l’assureur témoigne d’un simple renforcement du partenariat stratégique entre les deux groupes. D’autres pensent par contre que les véritables raisons sont ailleurs et que BNP Paribas (dont l’Etat belge détient toujours plus ou moins 5 %) pourrait avoir l’intention de lancer une OPA sur Ageas, dont la capitalisation boursière tourne autour de 10 milliards d’euros.

Ce qui est sûr, c’est que cette montée en puissance de la première banque de la zone euro dans l’assureur s’inscrit dans une tendance plus large d’acquisitions et de concentration dans le secteur financier belge et européen. Axa n’a-t-il pas cédé dernièrement son gestionnaire d’actifs Axa IM à BNP Paribas pour 5 milliards d’euros ? Dans un contexte où l’Europe cherche à ne pas se laisser distancer par les banques américaines, moins soumises aux réglementations, le secteur est engagé dans une course à la taille motivée par une logique d’économies d’échelle… avec des acteurs prêts à saisir les opportunités de marché.