Bird, le loueur de trottinettes à la croissance la plus rapide, au bord de la faillite

Bird Global, l’entreprise de location de trottinettes électriques, a déposé une demande de procédure de faillite de type Chapter 11 pour se protéger d’une faillite. La société américaine espère obtenir un report de paiement tout en mettant en place les réformes nécessaires. Il y a deux ans, Bird Global valait 2,1 milliards de dollars à son apogée. Sa valeur boursière actuelle est de seulement 6,67 millions de dollars.

Dans des villes comme Bruxelles et Anvers, les trottinettes de Bird sont encore très présentes. Cela sera-t-il encore le cas à l’échelle mondiale ? La société derrière les trottinettes électriques demande à un tribunal de son État d’origine, la Floride, une protection contre ses créanciers et la faillite via la procédure dite du Chapter 11. Cette demande n’a pas d’effets directs sur les activités européennes de Bird.

Michael Washinushi, PDG par intérim de Bird, reste optimiste. « Nous progressons vers la rentabilité et nous nous efforçons d’accélérer ce progrès en ajustant notre structure de capital grâce à cette restructuration », a-t-il écrit dans un communiqué.

Licorne

Bird est un pionnier dans la location de trottinettes électriques. Avec l’application associée, un voyageur peut déverrouiller sa trottinette et se rendre à sa destination. Ce concept a fait de Bird la start-up à la croissance la plus rapide au monde il y a cinq ans. Selon le Financial Times, aucune entreprise n’a jamais atteint une valorisation de plus de 1 milliard de dollars aussi rapidement. C’est ce qu’on appelle le statut de licorne.

À son apogée, Bird valait 2,1 milliards de dollars lorsqu’elle est entrée en bourse grâce à une injection de capital d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Une SPAC est une entreprise dont le seul but est d’introduire en bourse une entreprise privée sans suivre la procédure habituelle d’introduction en bourse. En septembre, la Bourse de New York a suspendu les échanges sur Bird, la capitalisation boursière étant passée en dessous du seuil de 15 millions de dollars.

Restructuration

La demande judiciaire révèle que l’entreprise de location possède des actifs d’une valeur de 100 à 500 millions de dollars. Plus tôt, l’entreprise avait annoncé une perte nette de l’ordre de 80,3 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l’année. En 2022, Bird avait signalé une perte nette annuelle de 392,8 millions d’euros.

L’entreprise espère éviter la faillite grâce à une restructuration. Elle obtient ainsi des prêts de 27,3 millions de dollars. Il s’agit d’une dette à taux d’intérêt plus élevé, prioritaire par rapport aux dettes des autres créanciers. Parmi ces autres créanciers figurent plusieurs villes américaines, ainsi que des fournisseurs de services technologiques tels qu’Amazon, la société de logiciels Zoba, l’entreprise d’analyse de données Palantir et le fabricant chinois de trottinettes Ninebot.

Trottinettes inutilisées

Bien que Bird soit un pionnier dans la location de trottinettes électriques, de nombreux concurrents offrent des services similaires. Cette concurrence a accru la pression sur Bird, mais les autres entreprises de location rencontrent également des difficultés. Depuis la pandémie de Covid-19, le télétravail est devenu populaire, laissant ainsi les trottinettes électriques souvent inutilisées sur le bord des routes.

Le concurrent de Bird, Tier, une entreprise soutenue par le japonais SoftBank, a récemment dû licencier 22 % de son personnel. Lawrence Leuschner, PDG de Tier, a qualifié l’année 2023 de « difficile » pour l’entreprise, dans un message sur LinkedIn.

Enfin, en raison de l’augmentation de l’offre, les trottinettes causent de plus en plus de nuisances. À Paris, des milliers de trottinettes ont été retirées des rues en septembre, après que les Parisiens ont voté pour une interdiction totale des trottinettes en libre-service.