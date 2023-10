BioWin et les thérapies innovantes

Le pôle de compétitivité santé de la Région wallonne a sélectionné 12 projets pour un financement de 95 millions d’euros. La décision revient au gouvernement de la Région wallonne.

BioWin est le pôle de compétitivité santé de la Région wallonne et le référent pour tous les acteurs de projets R&D innovants en biotechnologie et technologie médicale. Il regroupe des entreprises, des centres de recherche et des universités. A l’occasion du 8e BioWin Day organisé en septembre, le pôle a mis l’accent sur l’ATMP Hub. Les ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products ou médicaments de thérapie innovante) ont pour particularité de cibler la cause sous-jacente d’une affection (gène, etc.) plutôt que les symptômes. Ils visent à guérir et pas uniquement à soigner.

Ce hub a pour objectif de créer une masse critique de compétences dans une Wallonie riche en acteurs de haut niveau: UCB, Univercells, Kaneka, etc. Un appel à projets a provoqué un enthousiasme sans précédent avec la création de consortiums regroupant acteurs privés, universités et hôpitaux. BioWin, via un jury, a sélectionné 12 projets pour un financement de 95 millions d’euros. La décision revient au gouvernement de la Région wallonne.