Bénéfice historique pour Noshaq

Le fonds liégeois a dégagé un bénéfice record de 32 millions d’euros. C’est le troisième exercice consécutif avec un résultat net largement positif.

En 38 années d’existence, Noshaq, autrefois appelée Meusinvest, n’aura jamais réalisé un résultat net aussi élevé que cette année. Pour l’exercice 2022-2023, clôturé à la fin juin et qui sera soumis à approbation des actionnaires en novembre, le fonds liégeois a dégagé un bénéfice record de 32 millions d’euros (trois fois plus élevé que l’an dernier!). C’est le troisième exercice consécutif avec un résultat net largement positif.

Cette excellente performance s’explique, entre autres, par des plus-values de 53 millions d’euros réalisées sur la sortie de sociétés participées dont la majeure partie (± 35 millions d’euros) provient de la cession de la moitié de ses parts dans Odoo lors de l’arrivée du fonds General Atlantic. Comme dans tous les fonds, l’année a aussi été marquée par des moins-values et des réductions de valeur. Il est question de 14 à 15 millions d’euros dont cinq sur la seule Mithra.

Pour le reste, lors du défunt exercice, les décisions d’investissement ont porté sur 130 millions d’euros ventilés comme suit: 69 en capital, 59 en prêts et 2 en leasings. C’est le deuxième montant le plus élevé de toute l’histoire après le record de 2019-2020 (134 millions d’euros).

Noshaq dispose désormais de 477 entreprises en portefeuille, soit huit de plus que l’an dernier. Si l’investissement est quasiment historique, il concerne moins de décisions qu’auparavant (134 pour 142 en 2021-2022 et 152 en 2020-2021), fruit d’une nouvelle stratégie sélective qui vise allouer plus de moyens aux projets les plus porteurs.