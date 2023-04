Belle levée de fonds pour Yoga Room

Il y a un après-covid pour les salles de sport.

Il y a juste un an, nous vous parlions du boom de la pratique mondiale du yoga mais aussi de Yoga Room, la chaîne de studios bruxelloise lancée en 2016 par Pierre Rousseaux.

Lire aussi | Dix studios dans six villes d’Europe pour Yoga Room

La pandémie a laissé des traces dans l’entreprise, entre autres une dette de trois millions d’euros, faute d’aide gouvernementale à destination du secteur durant la crise sanitaire. Une situation paradoxale alors que Yoga Room avait été rentable dès le premier jour et que les studios le sont encore aujourd’hui suite à une solide cure d’amaigrissement. Yoga Room exploite quatre studios en Région bruxelloise, un à Waterloo et trois à l’international (Lyon, Paris et Lisbonne).

Lire aussi | Les salles de sport au bord de l’asphyxie: une pétition exige leur réouverture

Pour apurer ses dettes et repartir de l’avant, elle vient de lever 2,2 millions d’euros auprès de différents investisseurs: finance&invest.brussels, Financière H2O, Jean-Guillaume Zurstrassen et Pierre Rousseaux lui-même. Deux nouvelles ouvertures bruxelloises sont à l’étude afin d’absorber la forte demande liée à une baisse des prix de 30%.