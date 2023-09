Batteries: Verkor annonce un financement de 2 milliards pour sa gigafactory française

La start-up française Verkor a annoncé jeudi avoir réuni « plus de 2 milliards d’euros » pour financer l’installation, à Dunkerque, d’une gigafactory de batteries, l’une des quatre prévues en France alors que l’Europe tente de créer une filière industrielle de voitures électriques face à la concurrence asiatique.

Verkor a levé le montant record « d’au moins 850 millions d’euros » auprès d’investisseurs privés – la plus importante levée de fonds d’une jeune pousse française jusqu’à ce jour.

S’y ajoute une subvention publique « d’environ 650 millions d’euros » – sous réserve de la validation par la Commission européenne – ainsi qu’un prêt de 600 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement.

Cité dans un communiqué de l’entreprise, le président Emmanuel Macron « félicite » Verkor pour ce tour de table « historique » qui « envoie un signal fort sur notre ambition de réindustrialisation ».

L’opération, « une étape très importante », valorise la start-up à « plus d’un milliard d’euros », a indiqué à l’AFP Benoit Lemaignan, cofondateur et président de l’entreprise.

Fondée en 2020, Verkor a inauguré fin juin à Grenoble son usine pilote de batteries à haute puissance et compte ouvrir d’ici 2025 son usine à Dunkerque – avec 1.200 emplois directs et une production initiale de 16 gigawattheures (GWh) par an.